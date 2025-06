Pare de perder tempo precioso em tarefas repetitivas de RH que o desviam das prioridades estratégicas. Automatize o suporte de RH, recrutamento, integração, aprendizagem e desenvolvimento, desempenho e gestão de funcionários com agentes de RH construídos previamente do watsonx. Implemente com mais rapidez e possibilite o autoatendimento com funcionalidade de bate-papo.