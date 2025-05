Agente de IA para compras

Os agentes de compra do IBM watsonx ajudam os profissionais de compras a reduzir custos, eliminar ineficiências e melhorar a gestão de fornecedores. Você pode começar com agentes predefinidos para obter resultados mais rápidos ou criar sua própria automação no-code. Com o tempo, todos os seus agentes podem ser integrados em uma única experiência conversacional. Conectando-se facilmente aos sistemas existentes, o Orchestrate aprimora a procura e compra estratégica e transforma a área de compras em vantagem competitiva.