Agentes de IA para vendas

No cenário de vendas atual, as organizações enfrentam metas de crescimento ambiciosas em meio a processos de vendas longos e complexos. Agentes de vendas de IA pré-configurados no IBM watsonx® Orchestrate™ automatizam tarefas de vendas de alto impacto desde o início — sem necessidade de equipe de codificação ou ciência de dados — aumentando a produtividade e capacitando sua equipe a trabalhar de forma mais eficiente para alcançar resultados mais sólidos em cada estágio do ciclo de vendas.