Acelere seu ciclo de desenvolvimento criando e implementando serviços agentes usando nossa interface visual intuitiva. O IBM watsonx.ai Agent Builder, uma ferramenta de low-code ou no-code que chegará em breve ao watsonx.ai, permitirá que desenvolvedores construam agentes no watsonx.ai com fluxos pré-construídos.

Os desenvolvedores podem selecionar a arquitetura que desejam para sustentar seu sistema de agentes e simplesmente clicar nas ferramentas que desejam que o agente utilize, com componentes visuais para facilitar o design do agente e a configuração das ferramentas. Os desenvolvedores podem depurar e testar rapidamente esses serviços de agentes em tempo real usando a interface do usuário do Prompt Lab. Quando estiverem satisfeitos com a saída, os desenvolvedores podem implementar o agente como um endpoint de API em um clique.