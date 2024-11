O chat do agente de IA utiliza modelos de base ajustados, incluindo o IBM Granite e outros modelos personalizados de aprendizado de máquina (ML), dentro de uma arquitetura de agentes para oferecer recursos avançados de raciocínio que lidam com as necessidades dos funcionários. O agente de IA orquestra cada turno de uma conversa com vários turnos para a ferramenta, o assistente ou o humano certo, simplificando processos complexos em uma única experiência no chat.