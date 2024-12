O trabalho em equipe entre os parceiros confiáveis começou quando a IBM® Consulting compartilhou sua experiência multifacetada em engenharia, tecnologia, dados, análises e governança. A equipe elaborou planos para transformar a avaliação de riscos relativos a fornecedores e a a seleção de distribuidores para as organizações, especialmente na fase de compras. A Dun & Bradstreet reconheceu que os processos de seus clientes ficavam prejudicados por conta de esforços manuais e demorados, sem visibilidade em tempo real. A equipe se propôs a combinar a experiência e a tecnologia de IA da IBM com a força da nuvem de dados da Dun & Bradstreet, a qual contém mais de 590 milhões de registros de dados confiáveis e proprietários, para fornecer panoramas mais abrangentes dos negócios em potencial.

O piloto inicial, concluído por meio da colaboração das equipes da Dun & Bradstreet e da IBM, integrou os recursos avançados de IA dos grandes modelos de linguagem do IBM watsonx Orchestrate, Llama 3 e Mistral no IBM Cloud®. A IBM Consulting agregou os recursos do assistente de IA do IBM Watsonx Orchestrate para desenvolver o D&B Ask Procurement. O assistente oferece uma experiência de chat conversacional que automatiza tarefas repetitivas e simplifica processos complexos de compras. Além disso, a integração da metodologia do IBM Garage™ permitiu agilizar as melhorias iterativas e de prototipagem, as quais foram essenciais para atingir os resultados desejados de forma rápida e eficaz. O IBM® Expert Labs desempenhou um papel fundamental na colaboração, ajustando e adaptando as funcionalidades da IA às tarefas específicas de compras.

A solução piloto impulsionada por IA serviu de base para fornecer aos clientes insights mais abrangentes e instantâneos sobre a avaliação dos riscos relativos a fornecedores, o potencial de fraudes e as pontuações baseadas na receita. "Nossa equipe ficou impressionada com o nível de experiência que a equipe da IBM trouxe consigo e com os recursos disponíveis por meio do IBM watsonx Orchestrate. Nossos clientes de compras poderão tomar decisões abrangentes de forma mais rápida e eficiente, ajudando a melhorar o gerenciamento e a mitigação de riscos do planejamento estratégico", comentou Gary Kotovets, diretor de análise de dados da Dun & Bradstreet.

O D&B Ask Procurement, que inclui os recursos de integração do IBM watsonx Orchestrate, fornece a capacidade de consultar dados detalhados sobre fornecedores e usar tecnologias avançadas de IA para interpretar esses dados. A solução elimina a necessidade da demorada entrada manual dos dados, reduzindo assim os erros. Além disso, o IBM watsonx Orchestrate oferece a capacidade de integrar recursos avançados de automação para simplificar o trabalho em todos os sistemas, aumentando a eficiência e eficácia geral.