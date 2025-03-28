O que é aprendizado de agentes de IA?

O aprendizado de máquina (ML) forma a base dos vários tipos de aprendizado de agentes de IA. Ela permite que os agentes identifiquem padrões, façam previsões e melhorem o desempenho com base nos dados.



As três principais técnicas de aprendizado de máquina usadas em agentes de IA são aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. Mais especificamente, essas são técnicas de deep learning, que usam redes neurais complexas com muitas camadas para processar grandes quantidades de dados e aprender padrões complexos.

Aprendizado supervisionado

O aprendizado supervisionado envolve o treinamento de algoritmos de aprendizado de máquina em conjuntos de dados rotulados, onde cada entrada corresponde a uma saída conhecida. O agente usa essas informações para criar modelos preditivos.



Por exemplo, os chatbots IA podem ser treinados em conversas de atendimento ao cliente e resoluções correspondentes para fornecer respostas previstas. Essa abordagem é amplamente aplicada em reconhecimento de imagens, processamento de speech to text e diagnósticos médicos.

O aprendizado por transferência permite que os agentes de IA usem o conhecimento adquirido em uma tarefa e o apliquem em outra. Por exemplo, um grande modelo de linguagem (LLM) treinado em um conjunto de dados geral pode ser ajustado para um domínio específico, como processamento de textos jurídicos ou médicos.

Aprendizado não supervisionado

Ao contrário, oaprendizado não supervisionado permite que os agentes de IA realizem análise de dados em dados não rotulados para encontrar padrões e estruturas sem supervisão humana.



Esse método é útil em tarefas como agrupar o comportamento dos clientes para melhorar estratégia de marketing, detecção de anomalias em cibersegurança e sistemas de recomendação, como os usados por serviços de streaming.

O aprendizado autossupervisionado usa o aprendizado não supervisionado para tarefas que, convencionalmente, exigem aprendizado supervisionado. Em vez de depender de conjuntos de dados rotulados para sinais de supervisão, os modelos de IA autossupervisionados geram rótulos implícitos a partir de dados não estruturados.



O aprendizado autossupervisionado é útil em campos como visão computacional e processamento de linguagem natural (NLP), que exigem grandes quantidades de dados de treinamento rotulados.

Aprendizado de reforço

O aprendizado por reforço é um processo de aprendizado de máquina que se concentra em fluxos de trabalho de tomada de decisão em agentes autônomos. Ele lida com processos de tomada de decisão sequenciais em ambientes incertos.

Ao contrário do aprendizado supervisionado, o aprendizado por reforço não usa exemplos rotulados de comportamentos corretos ou incorretos. No entanto, o aprendizado por reforço também se diferencia do aprendizado não supervisionado ao aprender por tentativa e erro e por meio de uma função de recompensa, em vez de extrair informações de padrões ocultos.



O aprendizado por reforço também se distingue do aprendizado autossupervisionado porque não produz pseudorrótulos nem mede em relação a uma verdade fundamental; ele não é um método de classificação, mas um aprendiz de ações.

Os agentes de IA que usam o aprendizado por reforço operam por meio de um processo de tentativa e erro, no qual adotam ações dentro de um ambiente, observam os resultados e ajustam devidamente suas estratégias. O processo de aprendizado envolve a definição de uma política que mapeie os estados para ações, otimizando as recompensas cumulativas de longo prazo em vez de ganhos imediatos.



Com o tempo, o agente refina seus recursos de tomada de decisão por meio de interações repetidas, melhorando gradualmente sua capacidade de executar tarefas complexas de forma eficaz. Essa abordagem é benéfica em ambientes dinâmicos, onde as regras predefinidas podem não ser suficientes para o desempenho ideal.

Veículos autônomos usam aprendizado por reforço para aprender comportamentos de direção ideais. Por meio de tentativa e erro, a IA melhora sua capacidade de navegar pelas estradas, evitar obstáculos e tomar decisões de direção em tempo real. Os chatbots impulsionados por IA melhoram suas habilidades de conversação aprendendo com as interações dos usuários e otimizando as respostas para melhorar o engajamento.

Aprendizado contínuo

O aprendizado contínuo em agentes de IA refere-se à capacidade de um sistema de inteligência artificial de aprender e se adaptar ao longo do tempo, incorporando novos dados e experiências sem esquecer o conhecimento prévio.



Ao contrário do aprendizado de máquina tradicional, que normalmente envolve treinamento em um conjunto de dados fixo, o aprendizado contínuo permite que a IA atualize seus modelos continuamente à medida que encontra novas informações ou mudanças em seu ambiente. Isso permite que o agente melhore seu desempenho em tempo real, adaptando-se a novos padrões, situações em evolução e condições dinâmicas.

O aprendizado contínuo é importante em aplicações do mundo real, onde os dados estão em constante mudança e a IA deve se manter atualizada com novas entradas para permanecer eficaz. Isso ajuda a evitar o "esquecimento catastrófico", quando o modelo esquece conhecimentos antigos ao aprender novas informações, e ajuda a garantir que o sistema possa lidar com um conjunto de tarefas e desafios em constante evolução.

Aprendizado e colaboração multiagentes

Um dos benefícios dos agentes de IA é que eles podem trabalhar juntos. Em arquiteturas multiagentes, os agentes de IA aprendem por meio de colaboração e competição. No aprendizado cooperativo, os agentes compartilham conhecimento para alcançar um objetivo comum, como visto na robótica de enxame.



No entanto, o aprendizado competitivo ocorre quando os agentes refinam suas estratégias competindo em ambientes adversários, como a IA de negociação financeira.

Imagine uma rede de agentes de IA trabalhando para melhorar o atendimento ao paciente, simplificar fluxos de trabalho, promover a adesão a considerações éticas e otimizar a alocação de recursos em uma rede hospitalar.



Nesses frameworks multiagentes, às vezes, um agente de aprendizado mais avançado equipado com IA generativa (IA gen) supervisiona agentes reflexivos ou baseados em objetivos mais simples. Nesse caso de uso, cada agente poderia representar uma função ou tarefa diferente dentro do sistema de saúde, e eles colaborariam e compartilhariam informações para melhorar os resultados dos pacientes e a eficiência operacional.