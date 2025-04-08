Governança de agentes de IA: grandes desafios, grandes oportunidades

Os agentes de IA avançados não apenas pensam: eles fazem. Enquanto as ferramentas de IA generativa (IA gen) anteriores criavam conteúdo, faziam previsões ou forneciam insights em resposta a solicitações humanas, os agentes podem sair para o mundo e realizar tarefas complexas de forma autônoma. Além disso, os agentes podem tomar decisões na hora e se adaptar às condições em constante mudança. Isso apresenta novos desafios para a governança de IA.

Governança de inteligência artificial refere-se aos processos, padrões e proteções que ajudam a garantir que os sistemas e ferramentas de IA sejam seguros e éticos. Os frameworks de governança de IA direcionam a pesquisa, o desenvolvimento e a aplicação da IA para ajudar a garantir a segurança, a imparcialidade e o respeito aos direitos humanos.

Quando se trata de agentes, os frameworks de governança precisarão ser atualizados para levar em consideração a autonomia dos agentes. O potencial econômico para os agentes é vasto, mas o cenário de riscos associado também é. Incentivar sistemas inteligentes a operar de forma mais segura, ética e transparente será uma preocupação crescente à medida que se tornarem mais autônomos.

Tomada de decisão autônoma sem supervisão humana

As próprias características que tornam a IA agêntica poderosa (autonomia, adaptabilidade e complexidade) também tornam os agentes mais difíceis de governar. Um dos principais desafios da governança dos agentes de IA é sua capacidade de tomar decisões de forma independente. Ao contrário dos sistemas de software convencionais, que seguem uma programação rigorosa e baseada em regras, os agentes de IA usam algoritmos de aprendizado de máquina para analisar dados e determinar ações com base em probabilidades. Essa autonomia permite que a IA opere em ambientes em tempo real.

Essa falta de controle humano torna mais difícil garantir que os agentes de IA ajam de forma segura, justa e ética. Em situações de alto risco, como veículos autônomos ou negociação de ações algorítmicas, a decisão de um agente de IA pode ter consequências graves, mas a supervisão humana nem sempre está disponível. Isso cria um dilema de governança. Como os líderes podem equilibrar a eficiência e a autonomia da IA com a necessidade de responsabilidade e controle?

Muitos agentes de IA, especialmente os agentes mais avançados que utilizam aprendizado de máquina, realizam processos de tomada de decisão que não são fáceis de interpretar pelos humanos. Diferentemente dos sistemas baseados em regras com lógica rastreável, os modelos de aprendizado de máquina tomam decisões com base em padrões complexos em dados que nem mesmo seus desenvolvedores conseguem entender completamente. Essa opacidade dificulta a auditoria de decisões orientadas por IA, o que é um desafio em casos de uso de automação em rápida mudança. Imagine se um sistema de IA negasse uma solicitação de empréstimo com base em dados incorretos ou um sistema de saúde recomendasse um tratamento errado. Os stakeholders devem ser capazes de entender a lógica por trás da decisão.

O viés é outro desafio. Os sistemas de IA aprendem com dados históricos; mas, se os dados contiverem vieses, a IA pode amplificá-los. Os agentes de IA podem tomar decisões indesejáveis, como priorizar a eficiência em detrimento da justiça ou da privacidade.

Riscos de conformidade e segurança

Como qualquer sistema de IA, agentes autônomos também são vulneráveis a ameaças à segurança. Os modelos de IA e bots podem ser manipulados por meio de ataques adversários, em que pequenas modificações nos dados de entrada induzem a IA a tomar decisões incorretas. Grandes modelos de linguagem (LLMs) e chatbots que se comunicam com os usuários em linguagem natural podem ser induzidos a gerar conteúdo prejudicial. A implementação descentralizada de agentes de IA dificulta a implementação de medidas de segurança uniformes.

Os sistemas agênticos geralmente dependem de APIspara integração com aplicações e fontes de dados externas. APIs mal governadas podem expor vulnerabilidades, tornando-as alvos de ataques cibernéticos. Os riscos de cibersegurança incluem ataques adversários, vazamentos de dados e acesso não autorizado que expõem informações confidenciais. Para mitigar esses riscos, as APIs devem ter controles de acesso e mecanismos de autenticação para evitar interações não autorizadas.

Além da segurança, as organizações também precisam cumprir regulamentações ao projetar agentes de IA. No entanto, as regulamentações muitas vezes ficam atrás dos avanços tecnológicos. Os sistemas de IA são inerentemente complexos e imprevisíveis, e os requisitos de conformidade podem ser ambíguos ou contraditórios. Em breve, poderemos ver os órgãos reguladores nacionais e transnacionais do mundo criarem regras especificamente em torno do uso de agentes.

Navegando em águas desconhecidas

As melhores práticas tradicionais de governança de IA, como gestão de dados, avaliações de riscos, fluxos de trabalho transparentes, explicabilidade, padrões éticos e monitoramento contínuo, também se aplicam aos sistemas agênticos. Porém, a governança agêntica pode ir além dessas práticas estabelecidas.

Em vez de apenas testar os modelos antes da implementação, as organizações podem criar ambientes simulados nos quais os agentes de IA possam tomar decisões sem consequências no mundo real antes de serem totalmente implementados. A área de testes de IA permite que os desenvolvedores estudem dilemas éticos não intencionais antes de expor os agentes a usuários reais. Os modelos de IA ética podem ser testados sob testes de estresse moral, como cenários simulados de acidentes com direção autônoma ou dilemas éticos na contratação de IA.

O monitoramento de agente para agente é outra maneira de evitar problemas antes que fiquem fora de controle. Como os ecossistemas agênticos podem ser muito complexos, os agentes precisarão colaborar e negociar uns com os outros com frequência. Monitorar essas interações e estabelecer regras de resolução de conflitos para os agentes pode ajudar a garantir que trabalhem juntos em harmonia.

Agentes de trabalho também podem ser combinados com “agentes de governança” projetados para monitorar e avaliar outros agentes e prevenir possíveis danos. Para a mitigação de riscos, os agentes devem ser monitorados continuamente para detectar o desvio do modelo. Imagine um agente de atendimento ao cliente que lida com clientes mal-intencionados o dia todo desenvolvendo uma personalidade mal-intencionada como resultado da adaptação dessas interações. Agora imagine um agente de governança se comportando como um monitor de sala, chamando esse agente de lado e comunicando algo nos termos de: “Você não parece você mesmo hoje”. Os agentes também podem ser programados para buscar aprovação humana para determinadas ações.

Além dessas práticas, muitos especialistas recomendam que os agentes tenham um mecanismo de desligamento de emergência que permita que sejam desativados imediatamente, especialmente em ambientes de alto risco. As organizações podem estabelecer procedimentos de contenção para ajudar a garantir que a IA com mau funcionamento não possa escalar problemas antes da intervenção. Algumas organizações estão experimentando agentes de testes de estresse com ataques adversários em casos extremos e sob condições extremas ou inesperadas para identificar vulnerabilidades.

Governar agentes de IA em breve será um pouco mais fácil. Os provedores de plataformas de governança oferecerão ferramentas robustas de governança de IA com dashboards que fornecem acesso a métricas especializadas para sistemas de agentes e interação de agentes. Por exemplo, engenheiros de software da IBM estão atualmente trabalhando na integração de métricas especializadas, como relevância do contexto, fidelidade e semelhança de respostas, no watsonx.gov. O software de governança certo ajudará os stakeholders a acompanhar seus agentes em todo o ciclo de vida de ponta a ponta, permitindo que aproveitem ao máximo a IA agêntica.

À medida que os sistemas de IA agêntica se tornam mais autônomos, garantir que operem de forma segura, ética e protegida é um desafio crescente. As organizações devem adotar modelos de governança escaláveis, aplicar protocolos sólidos de cibersegurança e gerenciamento de riscos e integrar a supervisão humana no circuito. Se as organizações puderem escalar os sistemas agênticos com segurança, serão capazes de capturar valor praticamente ilimitado.
