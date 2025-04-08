As melhores práticas tradicionais de governança de IA, como gestão de dados, avaliações de riscos, fluxos de trabalho transparentes, explicabilidade, padrões éticos e monitoramento contínuo, também se aplicam aos sistemas agênticos. Porém, a governança agêntica pode ir além dessas práticas estabelecidas.

Em vez de apenas testar os modelos antes da implementação, as organizações podem criar ambientes simulados nos quais os agentes de IA possam tomar decisões sem consequências no mundo real antes de serem totalmente implementados. A área de testes de IA permite que os desenvolvedores estudem dilemas éticos não intencionais antes de expor os agentes a usuários reais. Os modelos de IA ética podem ser testados sob testes de estresse moral, como cenários simulados de acidentes com direção autônoma ou dilemas éticos na contratação de IA.

O monitoramento de agente para agente é outra maneira de evitar problemas antes que fiquem fora de controle. Como os ecossistemas agênticos podem ser muito complexos, os agentes precisarão colaborar e negociar uns com os outros com frequência. Monitorar essas interações e estabelecer regras de resolução de conflitos para os agentes pode ajudar a garantir que trabalhem juntos em harmonia.

Agentes de trabalho também podem ser combinados com “agentes de governança” projetados para monitorar e avaliar outros agentes e prevenir possíveis danos. Para a mitigação de riscos, os agentes devem ser monitorados continuamente para detectar o desvio do modelo. Imagine um agente de atendimento ao cliente que lida com clientes mal-intencionados o dia todo desenvolvendo uma personalidade mal-intencionada como resultado da adaptação dessas interações. Agora imagine um agente de governança se comportando como um monitor de sala, chamando esse agente de lado e comunicando algo nos termos de: “Você não parece você mesmo hoje”. Os agentes também podem ser programados para buscar aprovação humana para determinadas ações.

Além dessas práticas, muitos especialistas recomendam que os agentes tenham um mecanismo de desligamento de emergência que permita que sejam desativados imediatamente, especialmente em ambientes de alto risco. As organizações podem estabelecer procedimentos de contenção para ajudar a garantir que a IA com mau funcionamento não possa escalar problemas antes da intervenção. Algumas organizações estão experimentando agentes de testes de estresse com ataques adversários em casos extremos e sob condições extremas ou inesperadas para identificar vulnerabilidades.

Governar agentes de IA em breve será um pouco mais fácil. Os provedores de plataformas de governança oferecerão ferramentas robustas de governança de IA com dashboards que fornecem acesso a métricas especializadas para sistemas de agentes e interação de agentes. Por exemplo, engenheiros de software da IBM estão atualmente trabalhando na integração de métricas especializadas, como relevância do contexto, fidelidade e semelhança de respostas, no watsonx.gov. O software de governança certo ajudará os stakeholders a acompanhar seus agentes em todo o ciclo de vida de ponta a ponta, permitindo que aproveitem ao máximo a IA agêntica.

À medida que os sistemas de IA agêntica se tornam mais autônomos, garantir que operem de forma segura, ética e protegida é um desafio crescente. As organizações devem adotar modelos de governança escaláveis, aplicar protocolos sólidos de cibersegurança e gerenciamento de riscos e integrar a supervisão humana no circuito. Se as organizações puderem escalar os sistemas agênticos com segurança, serão capazes de capturar valor praticamente ilimitado.