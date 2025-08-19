os ajuda a trabalhar com o sistema operacional.

io permite trabalhar com fluxos de dados.

getpass usa uma maneira segura de capturar informações confidenciais, como chaves de API, e não exibe a entrada na tela.

PyPDF2.PdfReader permite a extração de conteúdo de PDFs.

langchain_ibm.WatsonxLLM nos permite usar o IBM Watsonx Granite facilmente dentro do framework do LangChain.

langchain.embeddings.HuggingFaceEmbeddings utiliza um modelo HuggingFace e gera os embeddings textuais importantes para a pesquisa semântica.

langchain.vectorstores.FAISS é uma biblioteca para armazenamento vetorial eficiente e pesquisa por similaridade que nos permite construir um índice vetorial e consultá-lo.

langchain.text_splitter.RecursiveCharacterTextSplitter ajuda a dividir grandes constituintes de texto em fragmentos menores necessários para processar documentos que, de outra forma, não caberiam na memória.

langchain.schema.Document representa uma unidade arbitrária de texto com metadados associados, tornando-o um bloco de construção no langchain.

requests é usado para fazer solicitações HTTP externamente às APIs.

botocore.client.Config é uma classe de configuração usada para definir definições de configuração para um cliente AWS/IBM Cloud Object Storage.

ibm_boto3 é o IBM Cloud Object Storage SDK for Python que ajuda a interagir com o Cloud Object Storage.

langchain.prompts.PromptTemplate oferece uma maneira de criar prompts reutilizáveis e estruturados para modelos de linguagem.

langchain.tools.BaseTool é a classe base a partir da qual você cria ferramentas personalizadas que podem ser fornecidas aos agentes do LangChain para uso.

Essa etapa configura todas as ferramentas e módulos necessários para processar texto, criar embeddings, armazená-las em um banco de dados de vetores e interagir com o IBM watsonx LLM. Ele estabelece todas as partes necessárias para criar um sistema de RAG do mundo real, capaz de fornecer, consultar e pesquisar uma variedade de tipos de dados.