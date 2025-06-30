Agentes de IA em marketing

Para entender como os especialistas em marketing utilizam agentes de IA, é útil primeiro compreender os próprios agentes de IA. Isso começa com o conhecimento da diferença entre dois tipos importantes de IA: IA generativa e IA agêntica. A IA generativa gera conteúdo original com base no que o usuário solicitar. A IA agêntica pode decidir e agir por conta própria, buscando objetivos complexos com pouca supervisão.

Os assistentes de IA existem ao longo de um continuum. Em uma extremidade estão os chatbots baseados em regras, que seguem scripts predefinidos. Seguidos por assistentes virtuais mais avançados e, em seguida, assistentes desenvolvidos com IA generativa e grandes modelos de linguagem (LLMs), que podem lidar com tarefas de etapa única. No topo dessa progressão encontram-se os agentes impulsionados por IA, que operam de forma autônoma. Esses agentes tomam decisões, criam fluxos de trabalho e utilizam chamadas de funções para se conectar a ferramentas externas e preencher lacunas em seu conhecimento.

Os agentes de IA vão muito além da simples automação de marketing. Embora ferramentas de IA, como chatbots, possam fornecer respostas com script, os agentes de IA podem interpretar entradas, raciocinar sobre opções e tomar decisões com base no contexto em várias plataformas. Eles adaptam seu comportamento ao longo do tempo e podem dividir grandes metas em etapas menores, apoiando estratégias de marketing complexas com supervisão mínima.

Por exemplo, a equipe de transformação da própria IBM colaborou com o RH da IBM para oferecer uma experiência de autoatendimento de funcionário simplificada, personalizada e baseada em dados. Agora, 94% das consultas de RH de nível inferior da IBM são respondidas pelo nosso agente digital AskHR, liberando os profissionais de RH para se concentrar em questões mais complexas.2

Para conseguir esses resultados, os agentes de IA contam com uma combinação de tecnologias. O aprendizado de máquina os ajuda a reconhecer padrões e fazer previsões. O processamento de linguagem natural (NLP) permite que eles entendam e gerem linguagem humana, e a IA generativa lhes dá a capacidade de criar conteúdo original.

Esses agentes normalmente são impulsionados por modelos de IA treinados em grandes conjuntos de dados para apoiar o raciocínio e a personalização. Tão importante é a conexão com sistemas externos, como gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e interface de programação de aplicativos (API),que permite extrair dados relevantes, personalizar interações e agir em ambientes do mundo real.

Em vez de apenas responder a uma pergunta sobre o produto, por exemplo, um agente de IA pode reconhecer a intenção de compra de um cliente com base na linha de perguntas e nos dados coletados do cliente. Assim, o agente pode resumir as características principais, oferecer um desconto e fazer o acompanhamento com recomendações personalizadas de produtos. O agente segue essas etapas sem receber instruções explícitas.

Um único agente de IA pode lidar com uma tarefa repetitiva relativamente simples, como atualizar registros de CRM ou responder à consulta de um cliente. Em aplicações mais avançadas, os sistemas multiagentes atuam como equipes inteligentes. Esses agentes podem delegar subtarefas, compartilhar informações e coordenar ferramentas para concluir fluxos de trabalho complexos, incluindo planejamento de campanhas, geração de variações de conteúdo, distribuição de materiais e análise de desempenho.

Essa capacidade de colaboração diferencia os agentes de IA dos assistentes tradicionais. Ao compartilhar insights e dividir responsabilidades, os agentes podem lidar com tarefas interdependentes e levar contexto de um processo para outro, tornando as operações de marketing mais inteligentes, adaptáveis e eficientes.