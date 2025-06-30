Agentes de IA em marketing

A inteligência artificial (IA) está transformando a forma de trabalhar dos profissionais de marketing. Os agentes de IA— uma nova geração de ferramentas projetadas para operar com autonomia e inteligência — estão desempenhando um papel cada vez mais importante na mudança.

Na verdade, 50% das empresas que atualmente usam a IA generativa iniciarão programas piloto de IA agêntica em 2025.1

Ao contrário das ferramentas anteriores, os agentes de IA podem executar tarefas complexas com menos interação humana. Eles são compatíveis com uma ampla gama de funções de marketing, incluindo engajamento do cliente, criação de conteúdo, gerenciamento de campanhas e análise de desempenho.

As habilidades únicas dos agentes de IA

Para entender como os especialistas em marketing utilizam agentes de IA, é útil primeiro compreender os próprios agentes de IA. Isso começa com o conhecimento da diferença entre dois tipos importantes de IA: IA generativa e IA agêntica. A IA generativa gera conteúdo original com base no que o usuário solicitar. A IA agêntica pode decidir e agir por conta própria, buscando objetivos complexos com pouca supervisão.

Os assistentes de IA existem ao longo de um continuum. Em uma extremidade estão os chatbots baseados em regras, que seguem scripts predefinidos. Seguidos por assistentes virtuais mais avançados e, em seguida, assistentes desenvolvidos com IA generativa e grandes modelos de linguagem (LLMs), que podem lidar com tarefas de etapa única. No topo dessa progressão encontram-se os agentes impulsionados por IA, que operam de forma autônoma. Esses agentes tomam decisões, criam fluxos de trabalho e utilizam chamadas de funções para se conectar a ferramentas externas e preencher lacunas em seu conhecimento.

Os agentes de IA vão muito além da simples automação de marketing. Embora ferramentas de IA, como chatbots, possam fornecer respostas com script, os agentes de IA podem interpretar entradas, raciocinar sobre opções e tomar decisões com base no contexto em várias plataformas. Eles adaptam seu comportamento ao longo do tempo e podem dividir grandes metas em etapas menores, apoiando estratégias de marketing complexas com supervisão mínima.

Por exemplo, a equipe de transformação da própria IBM colaborou com o RH da IBM para oferecer uma experiência de autoatendimento de funcionário simplificada, personalizada e baseada em dados. Agora, 94% das consultas de RH de nível inferior da IBM são respondidas pelo nosso agente digital AskHR, liberando os profissionais de RH para se concentrar em questões mais complexas.2

Para conseguir esses resultados, os agentes de IA contam com uma combinação de tecnologias. O aprendizado de máquina os ajuda a reconhecer padrões e fazer previsões. O processamento de linguagem natural (NLP) permite que eles entendam e gerem linguagem humana, e a IA generativa lhes dá a capacidade de criar conteúdo original.

Esses agentes normalmente são impulsionados por modelos de IA treinados em grandes conjuntos de dados para apoiar o raciocínio e a personalização. Tão importante é a conexão com sistemas externos, como gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e interface de programação de aplicativos (API),que permite extrair dados relevantes, personalizar interações e agir em ambientes do mundo real.

Em vez de apenas responder a uma pergunta sobre o produto, por exemplo, um agente de IA pode reconhecer a intenção de compra de um cliente com base na linha de perguntas e nos dados coletados do cliente. Assim, o agente pode resumir as características principais, oferecer um desconto e fazer o acompanhamento com recomendações personalizadas de produtos. O agente segue essas etapas sem receber instruções explícitas.

Um único agente de IA pode lidar com uma tarefa repetitiva relativamente simples, como atualizar registros de CRM ou responder à consulta de um cliente. Em aplicações mais avançadas, os sistemas multiagentes atuam como equipes inteligentes. Esses agentes podem delegar subtarefas, compartilhar informações e coordenar ferramentas para concluir fluxos de trabalho complexos, incluindo planejamento de campanhas, geração de variações de conteúdo, distribuição de materiais e análise de desempenho.

Essa capacidade de colaboração diferencia os agentes de IA dos assistentes tradicionais. Ao compartilhar insights e dividir responsabilidades, os agentes podem lidar com tarefas interdependentes e levar contexto de um processo para outro, tornando as operações de marketing mais inteligentes, adaptáveis e eficientes.

Ferramentas poderosas para serem usadas de forma responsável

Os sistemas de IA agêntica são impressionantes. No entanto, eles apresentam desafios complexos de governança devido à sua tomada de decisão autônoma e opaca e à vulnerabilidade a viés, ameaças à cibersegurança e lacunas regulatórias. Sua dependência do aprendizado de máquina e APIs externas torna difícil garantir justiça, responsabilidade e privacidade.

As organizações devem expandir para além das práticas tradicionais de governança para gerenciar esses riscos. Medidas de segurança como área de testes de IA, testes de estresse, monitoramento entre agentes, mecanismos de desligamento de emergência, supervisão humana e sistemas de governança, como o IBM® watsonx.governance toolkit, devem ser adotadas. À medida que os sistemas de IA escalam, a governança responsável é crítica para garantir seu uso seguro, ético e eficaz.3

Mudando como o marketing é feito

De acordo com uma pesquisa encomendada pela IBM, atendimento ao cliente e suporte de vendas são dois casos de uso em que os agentes de IA devem ter o maior impacto inicial nos ganhos de desempenho e no ROI.4 Um relatório da Gartner prevê que, até 2028, pelo menos 15% das decisões de trabalho diárias serão tomadas de forma autônoma por meio da IA agêntica, em comparação com 0% em 2024.5

Os agentes de IA oferecem aos profissionais de marketing uma ferramenta nova e poderosa. Os profissionais de marketing agora podem delegar a tomada de decisão e a execução reais para sistemas que aprendem, raciocinam e operam em escala. Um agente de marketing de IA pode analisar dados de clientes. Pode escrever e enviar mensagens personalizadas. Pode gerenciar campanhas publicitárias e ajustar estratégias. O agente faz todo esse trabalho sem precisar de orientação humana constante.

Esses casos de uso abrangem as principais funções de marketing. Eles incluem marketing por e-mail, redes sociais, SEO e estratégia de preços. Esses recursos tornam a IA uma força importante para impulsionar o desempenho do marketing moderno.2

Por exemplo, um chatbot simples pode responder com uma resposta padrão quando alguém digita "Qual é a sua política de devolução?" Um agente de IA pode fazer muito mais. Ele pode reconhecer que um cliente provavelmente fará uma compra e oferecerá ajuda de forma proativa. Também é capaz de resumir os detalhes do produto e personalizar um acompanhamento, adaptando seu comportamento com base no que aprende ao longo do tempo.

Em vez de apenas acelerar fluxos de trabalho antigos, os agentes de IA estão redefinindo o que as equipes de marketing podem alcançar. Eles representam uma nova geração de ferramentas de marketing digital inteligentes que apoiam estratégias criativas e de engajamento do cliente e podem assumir a complexidade da análise e execução de dados como parceiros colaborativos proativos.  

Por que agentes de IA no marketing são importantes

Os agentes de IA são importantes nos esforços de marketing porque remodelam fundamentalmente a forma como as decisões são tomadas e as ações são adotadas. Os sistemas de marketing tradicionais, mesmo quando automatizados, dependem fortemente de regras predefinidas e do planejamento de campanhas orientado por humanos. Essas abordagens sofrem para acompanhar a velocidade, o volume e a variabilidade do comportamento moderno do consumidor.

Os agentes de IA são projetados para raciocinar, aprender e agir de forma autônoma. Isso dá aos profissionais de marketing a capacidade de responder às necessidades individuais dos clientes em tempo real e em escala.

Sua importância reside não apenas na automação, mas em seu potencial de atuar como intermediários adaptativos entre marcas e consumidores. À medida que o processo de marketing se torna mais fragmentado (com os usuários navegando entre plataformas, canais e dispositivos), os agentes de IA atuam como entidades inteligentes capazes de interpretar o contexto e envolver e orientar os usuários durante a jornada do cliente.

Eles podem atualizar continuamente suas estratégias com base em novas informações, melhorando o desempenho em métricas importantes, como classificações e taxas de conversão, mantendo a consistência com a voz da marca.

Os agentes de IA também lidam com um desafio estratégico crescente: os limites da atenção humana e da capacidade organizacional. Conforme cresce o número de canais, ferramentas e fontes de dados, não é prático para as equipes de marketing sintetizar todas essas informações em tempo real. Os agentes de IA operam de forma contínua e autônoma, o que possibilita que os sistemas de marketing se tornem mais ágeis.

Eles reduzem a necessidade das equipes humanas de microgerenciar cada elemento da execução, permitindo que se concentrem no planejamento de nível superior, na estratégia de marca e na direção criativa.

Os agentes de IA mudam o modelo operacional de marketing, passando de um baseado em campanhas periódicas e estáticas para um sistema dinâmico, contínuo e inteligente. Essa mudança permite que as organizações se tornem mais adaptáveis, responsivas e eficientes no atendimento aos clientes e no alcance dos objetivos de negócios. Esse tipo de transformação de ponta a ponta é especialmente valioso para empresas com jornadas de clientes complexas e multicontatos, como provedores de SaaS, plataformas de comércio eletrônico e empresas de serviços financeiros.

Como os agentes de IA são usados no marketing 
 

Os profissionais de marketing usam agentes de IA como copilotos inteligentes para gerenciar tarefas que, de outra forma, exigiriam esforço manual, monitoramento contínuo ou coordenação em grande escala. Aqui estão alguns exemplos de como eles são aplicados em iniciativas de marketing orientadas por IA:

Engajamento do cliente conversacional

Os agentes de IA melhoram a forma como as marcas interagem com os clientes por meio de interfaces de bate-papo inteligentes. Ao contrário dos chatbots tradicionais baseados em regras, esses agentes entendem a linguagem natural, rastreiam o contexto das conversas em andamento e respondem de maneira mais humana.

Eles podem orientar os usuários em tarefas complexas, como seleção de produtos ou solução de problemas de serviço, muitas vezes aprimoradas pela integração com ferramentas de LLM como o ChatGPT, que expandem ainda mais seus recursos de conversação.

Um exemplo especializado é um agente da base de conhecimento, que atualiza dinamicamente os recursos de conhecimento de autoatendimento para capacitar os clientes a resolver problemas de forma independente.6

Hiperpersonalização em escala

Os agentes de IA podem analisar o comportamento, as preferências e o histórico do usuário para gerar mensagens personalizadas para cada um, em vez de, por exemplo, projetar manualmente dezenas de variações de anúncios para campanhas de e-mail para diferentes segmentos da audiência. Esses agentes usam a geração de linguagem natural para criar cópias exclusivas e aprendizado de máquina para determinar qual conteúdo provavelmente levará a um clique, uma conversão ou um engajamento mais profundo.

Indo além, um agente porta-voz de vídeo personalizado gera vídeos personalizados que cumprimentam os usuários pelo nome e fazem referência a seus interesses específicos, adicionando um toque humano ao conteúdo dinâmico.6

Execução de campanha publicitária dinâmica

Os agentes de IA podem executar e refinar campanhas de marketing de forma autônoma e assumir tarefas tradicionalmente desempenhadas por grandes equipes. Elas podem gerenciar automaticamente a compra de mídia em plataformas como mecanismos de pesquisa, redes de exibição e redes sociais como o LinkedIn. Elas monitoram dados de desempenho em tempo real (como impressões, taxas de cliques e desempenho da campanha) e, depois, ajustam lances, critérios de segmentação e alocação de orçamento para atingir as metas da campanha.

A IA agêntica opera continuamente e sem fadiga. Da noite para o dia, ela pode, por exemplo, ajustar uma campanha publicitária de uma grande empresa. Pode decidir sobre os gastos com publicidade e criar e publicar conteúdo. Um agente de estratégia desempenharia um papel vital aqui, otimizando as estruturas da campanha com base em análise preditiva de dados e dados de desempenho anteriores.6

Inteligência e insights estratégicos

Os agentes de IA podem processar grandes volumes de dados de mercado, feedback de clientes e resultados de campanhas para gerar insights ou fazer recomendações. Alguns agentes podem até mesmo coordenar entre si, um gerenciando a criação de conteúdo, outro lidando com a distribuição e um terceiro avaliando o desempenho. Essa orquestração cria um sistema de marketing mais inteligente e conectado que pode aprender e se ajustar ao longo do tempo, contribuindo para frameworks e estudos de caso que demonstram resultados.

Por exemplo, um agente de tendências e insights pode extrair dados comportamentais e análise de sentimento para revelar tendências de mercados emergentes. Ao mesmo tempo, um agente de escuta das redes sociais monitora ativamente as conversas online e se envolve com a audiência em tempo real para detectar e responder às mudanças na percepção da marca.6

Automação de fluxos de trabalho e orquestração de sistemas

Internamente, os agentes de IA simplificam as operações de marketing automatizando tarefas internas, como geração de conteúdo, relatórios e acompanhamento de desempenho. Eles podem elaborar variações de textos, analisar padrões de engajamento e recomendar próximas ações enquanto coordenam ferramentas e plataformas.

À medida que evoluem, eles servem cada vez mais como pontes entre ferramentas e sistemas e ajudam os profissionais de marketing a gerenciar processos complexos e multifuncionais de forma mais eficiente. Isso inclui a integração de perguntas frequentes, fluxos de trabalho de clientes e campanhas de divulgação.

Por exemplo, um agente de geração de conteúdo pode produzir material personalizado e contextualmente relevante em texto, imagens e vídeos. Um agente de briefing criativo multimodal pode converter as metas da campanha em briefs criativos abrangentes com exemplos de mensagens, direção de design e insights da audiência usando modelos reutilizáveis para dar proporcionar consistência e velocidade.6

Benefícios de agentes de IA em marketing

Algumas das principais maneiras pelas quais os agentes de IA estão melhorando e transformando o trabalho das equipes de marketing são:

Melhoria contínua: os agentes de IA monitoram e analisam dados de desempenho em tempo real, permitindo que testem, aprendam e ajustem campanhas de forma autônoma, sem esperar pela atuação humana. Isso permite um ajuste fino constante de mensagens, criatividade e orçamento, resultando em melhor produção.

Melhor engajamento do cliente: em vez de fornecer respostas com script, como os chatbots tradicionais, os agentes de IA podem entender o contexto, raciocinar sobre as necessidades do cliente e levar conversas entre sessões e canais, criando interações mais úteis e relevantes com os clientes.

Redução da complexidade em todos os sistemas: os sistemas de marketing tendem a ser desarticulados, tornando a coordenação mais difícil. Os agentes de IA atuam como camadas intermediárias inteligentes, unindo ferramentas, dados e fluxos de trabalho para automatizar processos que, de outra forma, exigiriam várias equipes ou plataformas para coordenação.

Execução escalável com menor sobrecarga: os agentes de IA podem gerenciar milhares de microdecisões e tarefas simultaneamente, como testes de mensagens ou ajustes de direcionamento, sem aumentar o número de funcionários. Eles também podem se integrar a plataformas como o HubSpot, Salesforce e outras soluções de CRM para oferecer suporte ao gerenciamento de campanhas de ponta a ponta, permitindo que equipes menores executem estratégias de marketing sofisticadas com eficiência.

Suporte aprimorado à decisão: além de executar tarefas, alguns agentes de IA fornecem recomendações estratégicas, sinalizam problemas e oferecem sugestões, ampliando o julgamento humano em vez de substituí-lo.

Marketing sempre ativo: as marcas que usam agentes de IA podem manter com mais facilidade campanhas ativas e interação com clientes o dia todo. Os agentes de IA não fazem pausas; portanto, as experiências do cliente, as atualizações e a análise de dados continuam em execução mesmo quando as equipes humanas não estão trabalhando.

O futuro da IA além dos agentes

A IA e os agentes de IA não podem substituir totalmente os profissionais de marketing humanos e, provavelmente, não o farão no futuro próximo. Em vez disso, estão transformando o que as equipes de marketing fazem e a maneira como elas trabalham. Aqui estão alguns dos avanços em IA que devemos ver dentro de dez anos que afetam o marketing e outros setores:7

Status quo multimodal: a IA multimodal, que processa e integra várias formas de entradas, como texto, voz, imagens e vídeo, será muito mais refinada. Esse avanço permitirá que a IA imite melhor a comunicação humana e capacite assistentes virtuais inteligentes capazes de compreender consultas complexas e repletas de contexto, respondendo com saídas personalizadas e multimodais, como diagramas, instruções de voz ou demonstrações em vídeo.

Democratização da IA e criação de modelos mais fácil: o desenvolvimento de IA se tornará cada vez mais acessível por meio de plataformas no-code e de pouco código, ferramentas automatizadas de aprendizado de máquina e APIs plug-and-play. Empreendedores, amadores e empresas podem se beneficiar de ciclos de inovação mais rápidos, fluxos de trabalho assistidos por IA e modelos personalizáveis na nuvem. Esses avanços podem capacitar os não especialistas a criar e implementar soluções personalizadas de IA, promovendo a criatividade.

Seguro contra alucinação: à medida que a IA se torna parte integrante de setores críticos, as organizações podem adotar o “seguro contra alucinação da IA” para se proteger contra danos financeiros, legais ou de reputação causados por produções errôneas. Essas políticas cobririam os riscos de erros da IA generativa, como desinformação, recomendações ruins ou decisões com viés, e ajudariam a institucionalizar salvaguardas em torno da confiabilidade do modelo.

IA na diretoria executiva: a IA atuará como consultora estratégica em ambientes executivos, fornecendo insights e simulações de cenários baseados em dados e em tempo real para apoiar as decisões de negócios. Sistemas avançados agilizarão a coordenação entre departamentos, oferecerão planejamento preditivo e elevarão as pequenas empresas com ferramentas tradicionalmente disponíveis apenas para grandes empresas. Basicamente, a IA se tornará uma parceira confiável da liderança.

Ética e regulamentação da IA: as regulamentações globais da IA evoluirão para acompanhar o ritmo acelerado da tecnologia. Essas regulamentações enfatizarão a transparência, robustez e supervisão humana, especialmente em aplicações de alto risco. Preocupações éticas como viés, privacidade e responsabilidade orientarão políticas que classificam a IA por nível de risco, impõem padrões de segurança e proíbem casos de uso prejudiciais, como vigilância em massa ou pontuação social.

Uso e governança de dados: com os dados do mundo real se tornando mais difíceis de obter de forma ética e em escala, os dados sintéticos se tornarão padrão para a IA de treinamento. As organizações priorizarão conjuntos de dados proprietários e garantias de qualidade rigorosas para criar modelos personalizados. Uma governança mais rigorosa será implementada para controlar a "IA invisível" e garantir que os sistemas aprovados tratem as informações confidenciais de forma responsável.

