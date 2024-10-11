IA agêntica: quatro motivos pelos quais é a próxima grande tendência na pesquisa de IA

Pode-se imaginar que muitas funções de negócios atualmente executadas
com produtos de software como serviço (SaaS) estão sendo substituídas ou ampliadas por
sistemas agênticos, que permitem que os trabalhadores interajam com dados e executem
tarefas de forma mais eficiente com entradas de linguagem natural e interfaces de usuário
simplificadas.
Por exemplo, imagine um sistema de tickets que os
desenvolvedores de software usem para acompanhar o progresso de projetos. Esse sistema exige
muitas tabelas, guias e fluxos de trabalho que nem sempre são fáceis de entender
à primeira vista. Para descobrir informações úteis, os usuários precisam buscar
os dados certos, navegando por uma complexa variedade de menus para obter as
informações de que precisam. Depois, talvez precisem usar essas informações para
criar uma apresentação.
E se, em vez de organizar todos esses
dados em tabelas e guias, o usuário só tivesse que pedir as informações de que
precisa em linguagem humana simples?
Por exemplo, imagine
gerar um slide de apresentação que exibe cinco gráficos de barras representando
cada ticket concluído por funcionário no mês atual, retrocedendo cinco
anos, tudo sem classificar manualmente os conjuntos de dados complexos.
Poderia
ter demorado meia hora para buscar esses dados manualmente e outra
meia hora para exibi-los em um formato organizado para uma apresentação eficiente,
mas os agentes conseguiam reunir isso em segundos.
Para organizações
que lutam para ver os benefícios da IA generativa, os agentes de IA podem ser a chave para
encontrar valor de negócios tangível. Os LLMs monolíticos são impressionantes, mas
têm casos de uso limitados no campo da IA empresarial. Resta saber se
as vastas somas de dinheiro atualmente investidas em
poucos LLMs serão recuperadas em casos de uso do mundo real, mas a
IA agêntica representa um framework promissor que traz os LLMs para o
mundo real, apontando o caminho para um futuro mais impulsionado por IA.