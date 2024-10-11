IA agêntica: quatro motivos pelos quais é a próxima grande tendência na pesquisa de IA

Os LLMs se destacam no processamento e na geração de texto semelhante ao humano, facilitando a interação dos usuários com a IA usando comandos de linguagem natural. Isso reduz a necessidade de conhecimento explícito de programação. Os LLMs podem gerar respostas ou ações com base em uma compreensão sutil e dependente do contexto, o que é útil em cenários em que a programação tradicional pode ter dificuldade para cobrir todos os casos extremos. Além disso, os LLMs são criativos em tarefas como geração de conteúdo, resumo de conclusão de código e muito mais. Esse recurso generativo é difícil de replicar com a programação tradicional baseada em regras.

Enquanto isso, a programação tradicional é altamente estruturada, determinística e confiável, o que a torna ideal para tarefas que exigem precisão, repetibilidade e verificabilidade. As linguagens de programação tradicionais oferecem controle granular sobre como as tarefas são executadas, ajudando a garantir que fluxos de trabalho complexos, algoritmos ou requisitos específicos do sistema possam ser explicitamente definidos e otimizados. A programação tradicional geralmente é mais eficiente para tarefas que exigem alto desempenho ou funções exclusivas.

Os sistemas de IA Agêntica oferecem o melhor de dois mundos: utilizam LLMs para lidar com tarefas que se beneficiam de flexibilidade e respostas dinâmicas, enquanto combinam esses recursos de IA com programação tradicional para regras, lógica e desempenho rígidos. Essa abordagem híbrida permite que a IA seja intuitiva e precisa. Os agentes podem realizar tarefas de forma autônoma enquanto se adaptam a novos dados ou ambientes dinâmicos, algo que é desafiador para código estático. Ao mesmo tempo, processos críticos (como segurança ou cálculos) podem depender de algoritmos tradicionais determinísticos.

Um sistema impulsionado por IA agêntica pode conter agentes de reflexos simples que realizam uma tarefa simples de forma eficaz e consistente. Agentes mais complexos baseados em regras podem usar a percepção atual e recorrer à memória, possibilitando-lhes receber e armazenar novas informações, permitindo-lhes executar uma gama mais ampla de tarefas. Os agentes de aprendizado também podem realizar ingestão de novos dados, mas podem usar isso para informar decisões posteriores, melhorando a precisão ao longo do tempo. Uma plataforma de IA agêntica pode envolver dezenas ou até centenas de agentes com recursos variados trabalhando juntos.