O que é orquestração de LLMs?

As frameworks de orquestração de LLMs continuam a amadurecer à medida que as aplicações de IA generativa avançam, simplificando os fluxos de trabalho de LLMOps para mais soluções de inteligência artificial.



As frameworks de orquestração fornecem as ferramentas e a estrutura necessárias para que ums aplicação de LLMs obtenha o máximo de seus modelos. As frameworks futuras podem usar agentes de IA e sistemas multiagentes para facilitar a automação inteligente.

Padrões em frameworks de orquestração emergentes sugerem que a construção de arquiteturas mais complexas, como sistemas multiagentes capazes de integração para implementar funcionalidades, oferece aos agentes as habilidades necessárias para realizar fluxos de trabalho autônomos.



A usabilidade também está se tornando uma prioridade para plataformas de orquestração. À medida que o mercado amadurece, serão desenvolvidas mais ferramentas com foco na experiência do usuário. Essa abordagem também reduz as barreiras técnicas no uso dessas frameworks. Algumas frameworks de orquestração, como o IBM watsonx Orchestrate, aproveitam uma interface de linguagem natural para facilitar o engajamento e a usabilidade.



Gerenciar a orquestração de LLMs é uma tarefa complexa, embora a orquestração seja fundamental para escalonar e automatizar fluxos de trabalho orientados por LLMs.