1. Perfil: definição da identidade do agente

O perfil dá ao agente sua identidade por meio do embedding de informações como demografia, traços de personalidade e contexto social. Esse processo garante que o agente possa interagir de forma personalizada. Os perfis podem ser criados manualmente, gerados por modelos de IA generativa, como os modelos IBM Granite ou o GPT (generative pretrained transformer) da OpenAI, ou alinhados com conjuntos de dados específicos para atender a requisitos de tarefas. Aproveitando a engenharia de prompts, os perfis podem ser refinados dinamicamente para otimizar as respostas. Além disso, dentro da orquestração multiagentes, o perfil ajuda a definir funções e comportamentos, garantindo a coordenação perfeita entre algoritmos de IA e sistemas de tomada de decisão.

2. Memória: armazenamento e uso de contexto

A memória ajuda o agente a reter e recuperar interações passadas, possibilitando respostas contextuais. Pode ser unificada (todos os dados em um só lugar) ou híbrida (estruturada e não estruturada). Operações incluindo leitura, escrita e reflexão permitem que o agente aprenda com a experiência e forneça saídas consistentes e informadas. Uma memória bem estruturada aprimora a orquestração de vários agentes, garantindo que diferentes agentes, incluindo agentes especializados projetados para uma tarefa específica, possam compartilhar e recuperar dados relevantes de forma eficiente. Em frameworks como AutoGen e Crew AI, a memória desempenha um papel crucial na manutenção da continuidade no ecossistema de agentes colaboradores, garantindo uma coordenação perfeita e a execução otimizada de tarefas.

3. Planejamento: ações de estratégia

O componente de planejamento permite que o agente elabore estratégias para atingir metas. Ele pode seguir etapas predefinidas ou adaptar-se dinamicamente com base no feedback do ambiente, dos humanos ou do próprio LLM. Ao integrar algoritmos de IA e aproveitar uma base de conhecimento, o planejamento pode ser otimizado para melhorar a eficiência do raciocínio e a precisão da resolução de problemas. Nas aplicações de LLM, o planejamento desempenha um papel crucial para garantir que a natural language understanding e a Tomada de decisão estejam alinhados com os objetivos do agente. Além disso, as técnicas de recuperação-aumentada aprimoram a capacidade do agente de acessar informações relevantes de forma dinâmica, melhorando a precisão da resposta. Essa flexibilidade garante que o agente permaneça eficaz em mudanças de cenários, especialmente na orquestração multiagente, em que vários agentes coordenam seus planos para alcançar objetivos complexos, mantendo a escalabilidade para lidar com tarefas grandes e diversas.

4. Ação: execução das decisões

As ações são a forma do agente interagir com o mundo, seja concluindo tarefas, coletando informações ou se comunicando. Ele usa memória e planejamento para orientar a execução, emprega ferramentas quando necessário e adapta seu estado interno com base em resultados para melhoria contínua. A otimização do algoritmo de execução da ação garante eficiência, especialmente na integração de modelos de raciocínio impulsionados por GPT e técnicas de IA generativa para a tomada de decisão em tempo real.

Ao combinar esses componentes, o framework transforma os LLMs em agentes adaptáveis capazes de raciocinar, aprender e realizar tarefas de forma autônoma. Esse design modular o torna ideal para aplicações como atendimento ao cliente, assistência em pesquisa e resolução de problemas criativos.