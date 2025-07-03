O que é colaboração multiagentes?

As ações coordenadas de vários agentes independentes em um sistema distribuído, cada um com conhecimento local e capacidades de tomada de decisão, são chamadas de colaboração multiagentes.

Na colaboração multiagentes, os agentes cooperam usando protocolos de comunicação estabelecidos para trocar informações de estado, atribuir responsabilidades e coordenar ações. A cooperação geralmente inclui métodos para decomposição de trabalho, distribuição de recursos, resolução de conflitos e planejamento cooperativo. Ela pode ser explícita por meio da passagem de mensagens ou implícita por meio de modificações no ambiente compartilhado. Esses sistemas priorizam a escalabilidade, a tolerância a falhas e o comportamento cooperativo emergente em seu projeto para operar sem controle centralizado. Vamos considerar uma analogia: suponha que uma frota de drones esteja vasculhando um local de desastre em busca de sobreviventes ou informações. Cada drone segue seu próprio caminho, evita outros drones, relata o que encontra e muda de direção no caso de um evento inesperado. Pense neste cenário como uma colaboração entre vários agentes: cada drone opera de forma independente e coletiva, como um assistente. Sem um único líder para gerenciá-los, eles trabalham juntos, coordenam uns com os outros e compartilham o que veem. Essa abordagem é como uma frota autônoma de agentes trabalha de forma colaborativa, inteligente e rápida para resolver problemas complexos.

Essa arquitetura colaborativa está redefinindo a arquitetura de produtos, dando origem a vários casos de uso que são executados quase a qualquer momento, se adaptam às crescentes demandas e aprendem e otimizam continuamente sem intervenção manual. O processo de automação agêntica é habilitado por agentes especializados com recursos adaptativos projetados para lidar com tarefas específicas com precisão e autonomia. Agentes de IA especializados trabalham juntos em tempo real para fornecer serviços inteligentes, personalizados e de ponta a ponta em chatbots (usando o framework rag), um novo tipo de aplicação multiagentes.1