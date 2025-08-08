O que são protocolos de agentes de IA?

Lançado pela Anthropic, o Model Context Protocol (MCP) fornece uma maneira padronizada para modelos de IA obterem o contexto de que precisam para realizar tarefas. No domínio agêntico, o MCP atua como uma camada para os agentes de IA se conectarem e se comunicarem com serviços e ferramentas externas, como APIs, bancos de dados, arquivos, pesquisas na web e outras fontes de dados.
O MCP engloba estes três elementos arquitetônicos principais:
O host MCP contém lógica de orquestração e pode conectar cada cliente MCP a um servidor MCP. Pode hospedar vários clientes.
Um cliente MCP converte solicitações de usuário em um formato estruturado que o protocolo pode processar. Cada cliente tem uma relação um-para-um com um servidor MCP. Os clientes gerenciam sessões, analisam e verificam respostas e lidam com erros.
O servidor MCP converte solicitações de usuários em ações de servidor. Normalmente, os servidores são repositórios do GitHub, disponíveis em várias linguagens de programação e dão acesso a ferramentas. Eles também podem ser usados para conectar a inferência do LLM ao MCP SDK por meio de provedores de plataforma de IA, como IBM e OpenAI.
Na camada de transporte entre clientes e servidores, as mensagens são transmitidas no formato JSON-RPC 2.0 usando a entrada/saída padrão (stdio) para mensagens leves e síncronas ou SSE para chamadas assíncronas impulsionadas por eventos.