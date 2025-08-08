O que são protocolos de agentes de IA?

Os sistemas de IA baseados em agentes geralmente são executados em silos. Eles são desenvolvidos por diferentes provedores usando diversos frameworks de Agente de IA e empregando arquiteturas agênticas distintas. A integração com o mundo real se torna um desafio, e o acoplamento desses sistemas fragmentados requer conectores personalizados para todos os tipos possíveis de interação do agente.

É aqui que os protocolos entram. Elas transformam sistemas multiagentes díspares em um ecossistema interligado, onde agentes impulsionados por IA compartilham uma maneira de descobrir, entender e colaborar uns com os outros.

Embora os protocolos agênticos façam parte da orquestração de agentes de IA, eles não atuam como orquestradores. Elas padronizam a comunicação, mas não gerenciam a coordenação, execução e otimização do fluxo de trabalho agêntico.