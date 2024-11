Padrões abertos vs. código aberto: uma explicação básica

Então, o que é código aberto? Embora o termo possa soar semelhante aos padrões abertos, ele é fundamentalmente diferente.

No seu cerne, o código de software aberto é criado para ser livremente disponível, e a maioria das licenças permite a redistribuição e modificação do código por qualquer pessoa, em qualquer lugar, desde que seja atribuída a autoria. Em muitos casos, a licença também determina que quaisquer atualizações feitas pelos colaboradores serão igualmente livres e abertas para a comunidade. Isso permite que uma comunidade descentralizada de desenvolvedores colabore em um projeto e se beneficie coletivamente do software resultante.