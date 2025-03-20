Agentes de IA simples seguem um conjunto de regras de condição-ação programadas previamente. Essas regras geralmente assumem a forma de declarações “se-então”, em que a parte “se” especifica a condição, e a parte “então” indica a ação. Quando uma condição é atendida, o agente executa a ação correspondente.

Essa metodologia de raciocínio é especialmente adequada para casos de uso específicos de domínio. No setor financeiro, por exemplo, um agente de detecção de fraudes sinaliza uma transação como fraudulenta de acordo com um conjunto de critérios definidos por um banco.

Com a lógica condicional, a IA agêntica não pode agir adequadamente caso se depare com um cenário que não reconhece. Para reduzir essa inflexibilidade, os agentes baseados em modelos usam sua memória e percepção para armazenar um modelo ou estado atual de seu ambiente. Esse estado é atualizado à medida que o agente recebe novas informações. No entanto, os agentes baseados em modelos ainda estão vinculados às suas regras de condição-ação.

Por exemplo, um robô navega por um depósito para estocar um produto em uma prateleira. Ele consulta um modelo do depósito para planejar sua rota, mas, ao detectar um obstáculo, pode alterar o trajeto para evitá-lo e continuar sua travessia.