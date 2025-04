As ferramentas de inteligência artificial podem ser usadas para melhorar a segurança da rede, a detecção de anomalias, a detecção de fraudes e ajudar a evitar violações de dados. O aumento do uso da tecnologia no local de trabalho cria mais oportunidades para violações de segurança; para impedir ameaças e proteger os dados organizacionais e dos clientes, as organizações devem ser proativas na detecção de anomalias. Por exemplo, os modelos de deep learning podem ser usados para examinar grandes conjuntos de dados de tráfego de rede e identificar comportamentos que possam sinalizar uma tentativa de ataque à rede.

As violações de dados podem ser caras e corroer a confiança do cliente. O relatório do custo das violações de dados da IBM de 2023 indica que a economia média para organizações que “usam IA e automação de segurança extensivamente é de USD 1,76 milhão em comparação com organizações que não usam”.