O que é automação comercial?

Não importa se você administra uma pequena ou grande empresa, a automação é uma excelente maneira de simplificar as operações e impulsionar o crescimento dos negócios. As ferramentas de automação são projetadas para substituir o trabalho humano pelo trabalho mecânico, para você colocar esses recursos humanos para trabalhar em outros lugares da empresa.

Para aproveitar todo o potencial da automação, as empresas precisam utilizar de forma consistente o software de automação comprovado e as melhores práticas em todos os fluxos de trabalho, desde a criação de experiências digitais mais rápidas para os clientes até a simplificação dos processos internos. No entanto, nem todas as soluções contêm toda a gama de tecnologia necessária para automatizar as operações de ponta a ponta. Isso pode levar a muitas soluções pontuais, custos mais altos e impossibilidade de ampliação.