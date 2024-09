O que é um colaborador digital?

Saiba mais sobre os colaboradores digitais e como eles podem ajudar sua força de trabalho a alcançar resultados mais rápidos e melhores.

No passado, o termo "colaborador digital" descrevia um funcionário humano com habilidades digitais, porém, recentemente, o mercado o definiu como uma categoria de robôs de software, treinados para executar tarefas ou processos específicos em parceria com seus colegas humanos. Mais especificamente, a Forrester oferece a seguinte definição para a automação de colaboradores digitais: é "uma combinação de componentes de IA [automação inteligente], como inteligência conversacional e RPA [automação robótica de processos], que trabalha junto aos funcionários. Esses sistemas entendem as intenções humanas, respondem às perguntas e tomam ações em nome dos humanos, mantendo os humanos no controle, com autoridade e com uma experiência aprimorada".

A automação da IBM enxerga os colaboradores digitais de maneira semelhante, definindo-os como trabalhadores baseados em software que podem executar com autonomia partes significativas de processos complexos de ponta a ponta, usando uma ampla variedade de habilidades. Eles usam recursos de inteligência artificial, como o aprendizado de máquina, a visão computacional e o processamento de linguagem natural para executar uma sequência de tarefas dentro de um determinado fluxo de trabalho. Por exemplo, um colaborador digital de contas a pagar pode ser capaz de executar de forma autônoma partes de três funções de trabalho, a de responsável pelo atendimento ao cliente, a de agente de faturamento e a de responsável pela aplicação de caixa ou solucionador de disputas, para concluir um processo de Order to Cash (OTC). Como os colaboradores digitais aumentam o alcance dos funcionários da empresa, eles foram amplamente adotados por meio dos esforços de transformação digital, permitindo que as empresas realoquem sua força de trabalho para tarefas mais estratégicas.