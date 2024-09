O construtor de assistentes de IA do watsonx Orchestrate é um estúdio de construção de última geração que aproveita o poder das habilidades digitais e da IA generativa para preparar as organizações e os especialistas no domínio a criar, de forma rápida e fácil, assistentes de IA novos e atraentes por meio de uma poderosa experiência com pouco código. Aproveitando os assistentes de IA criados especificamente para o fim, os clientes e funcionários podem, sem dificuldades, realizar tarefas e processos complexos facilitados por uma experiência de linguagem natural altamente envolvente.

A experiência do construtor de assistentes de IA no watsonx Orchestrate oferece aos construtores o acesso a um estúdio de automação e IA generativa de pouco código para assistentes com tecnologia de grandes modelos de linguagem (LLM) baseados no contexto do negócio em dados e em automação. Com o construtor de assistentes de IA você pode ampliar seus investimentos em automação e dimensionar a adoção por meio de uma interface altamente conversacional e confiável, integrada com IA. Os recursos de IA generativa são oferecidos de forma nativa pelos LLMs confiáveis e transparentes da IBM, ajustados para funções comerciais específicas. Os construtores têm flexibilidade e controle para decidir quando e como os LLMs são aproveitados por meio da escolha de um LLM de base, fundamentação de conteúdo, ações guiadas por IA e habilidades de conversação. O IBM® watsonx Orchestrate proporciona uma experiência natural e otimizada para seus clientes e funcionários, orientando-os para a conclusão de processos de várias etapas e deixando que a IA generativa faça o trabalho pesado.