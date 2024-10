Siga estas cinco etapas para incorporar efetivamente a IA em sua próxima campanha de marketing.

Etapa 1: estabelecer metas

O primeiro passo para integrar IA em uma campanha de marketing é definir metas e expectativas. Avalie o que funcionou e o que não funcionou em campanhas anteriores e descreva as maneiras pelas quais você espera que a IA possa ajudar a melhorar seus resultados no futuro. Depois que os stakeholders estiverem alinhados quanto às expectativas, será mais fácil escolher uma solução de IA e definir métricas-chave de desempenho (KPIs) significativas para avaliar seu sucesso.

Etapa 2: adquirir os talentos certos

Cientistas de dados ou engenheiros com experiência em IA, aprendizado de máquina e deep learning normalmente não fazem parte das equipes de marketing, mas sua experiência é necessária para iniciativas de marketing de IA bem-sucedidas. Para resolver esse problema, as organizações têm uma escolha: podem fazer o investimento para contratar os cientistas de dados e engenheiros de que precisam ou podem ir a um fornecedor terceirizado para ajudar a treinar e manter sua ferramenta de marketing de IA. Ambas as abordagens têm suas vantagens e desvantagens, principalmente em relação ao nível de investimento que uma organização está disposta a fazer.

Etapa 3: cumprir as leis de privacidade de dados

Um dos maiores desafios enfrentados pelas soluções de marketing de IA é o uso de dados de clientes para fins de treinamento e implementação sem violar as leis de privacidade. Durante todo o processo de treinamento, as organizações devem encontrar maneiras de manter a segurança e a privacidade de seus clientes ou enfrentar multas pesadas.

Etapa 4: testar a qualidade dos dados

O sucesso de uma ferramenta de marketing de IA depende da precisão e relevância dos dados em que ela é treinada. As ferramentas de IA treinadas em dados que não refletem com precisão as intenções do cliente não fornecerão informações úteis sobre o comportamento do cliente nem farão recomendações estratégicas úteis. Ao priorizar a qualidade de seus dados, as empresas podem garantir que suas soluções de IA as ajudem a alcançar melhor os resultados que buscam para seus programas de marketing.

Etapa 5: escolha a solução certa para você

As organizações que selecionam uma solução de IA têm muitas plataformas e recursos diferentes para escolher. Se elas seguiram cuidadosamente as quatro primeiras etapas (definir suas metas, contratar o talento certo e garantir a qualidade e a precisão de seus dados), a última etapa deve ser a mais simples: escolher a ferramenta certa para elas.