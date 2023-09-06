Os dados são essenciais: criação de uma estratégia eficaz de marketing de IA generativa

A IA generativa está impulsionando um novo mundo de comunicações criativas e personalizadas, que permite às equipes de marketing oferecer maior personalização em escala e atender às altas expectativas dos clientes atuais. O potencial dessa nova e poderosa ferramenta abrange todo o processo de marketing de ponta a ponta, desde a comunicação interna e a produtividade até os canais de atendimento ao cliente e o suporte ao produto. Em uma pesquisa realizada em maio de 2023 pela IBM e Momentive.IA (link externo ao site ibm.com), 67% dos CMOs relataram que planejam implementar IA generativa nos próximos 12 meses e 86% planejam fazê-lo em até 24 meses.

A IA para empresas há muito tempo é capaz de realizar várias funções de marketing: conexão perfeita em qualquer plataforma ou dispositivo, resposta imediata ao enfrentar problemas e personalização com base na localização atual e no histórico de compras. Mas as soluções de IA generativa podem fornecer novos recursos para as equipes de marketing voltadas para o cliente, permitindo uma personalização ainda maior em escala e aprimorando as habilidades e o desempenho dos funcionários.

As equipes de marketing empresarial têm muito a ganhar com a IA generativa, mas a introdução desse recurso exigirá novas habilidades e processos. Segundo a pesquisa da IBM, quando perguntados sobre quais consideravam os principais desafios na adoção da IA generativa, os CMOs listaram três preocupações principais: gerenciar a complexidade da implementação, construir o conjunto de dados e o risco para a marca e a propriedade intelectual (PI).

Com a estratégia de IA generativa certa, os profissionais de marketing podem mitigar essas preocupações. A jornada começa com dados sólidos.