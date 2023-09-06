Os dados são essenciais: criação de uma estratégia eficaz de marketing de IA generativa

A IA generativa está impulsionando um novo mundo de comunicações criativas e personalizadas, que permite às equipes de marketing oferecer maior personalização em escala e atender às altas expectativas dos clientes atuais. O potencial dessa nova e poderosa ferramenta abrange todo o processo de marketing de ponta a ponta, desde a comunicação interna e a produtividade até os canais de atendimento ao cliente e o suporte ao produto. Em uma pesquisa realizada em maio de 2023 pela IBM e Momentive.IA (link externo ao site ibm.com), 67% dos CMOs relataram que planejam implementar IA generativa nos próximos 12 meses e 86% planejam fazê-lo em até 24 meses.
A IA para empresas há muito tempo é capaz de realizar várias funções de marketing: conexão perfeita em qualquer plataforma ou dispositivo, resposta imediata ao enfrentar problemas e personalização com base na localização atual e no histórico de compras. Mas as soluções de IA generativa podem fornecer novos recursos para as equipes de marketing voltadas para o cliente, permitindo uma personalização ainda maior em escala e aprimorando as habilidades e o desempenho dos funcionários.
As equipes de marketing empresarial têm muito a ganhar com a IA generativa, mas a introdução desse recurso exigirá novas habilidades e processos. Segundo a pesquisa da IBM, quando perguntados sobre quais consideravam os principais desafios na adoção da IA generativa, os CMOs listaram três preocupações principais: gerenciar a complexidade da implementação, construir o conjunto de dados e o risco para a marca e a propriedade intelectual (PI).
Com a estratégia de IA generativa certa, os profissionais de marketing podem mitigar essas preocupações. A jornada começa com dados sólidos.
Como em todas as implementações de IA, a IA generativa exige atenção na obtenção e manutenção dos dados subjacentes. O conhecido ditado de TI, "entra lixo, sai lixo", ainda se aplica; dados de alta qualidade são essenciais para gerar resultados de alta qualidade. Se os dados de treinamento forem enviesados ou incompletos, os modelos podem gerar um conteúdo impreciso.
Para o marketing em particular, a IA generativa pode ajudar no desenvolvimento de conteúdo e na segmentação do público-alvo. A curadoria de dados é fundamental, juntamente com o estabelecimento de diretrizes e supervisão para lidar com os vieses e garantir a consistência da voz da marca e a precisão das informações sobre os produtos e serviços.
Por exemplo, uma empresa de roupas de varejo pode usar a IA generativa para personalizar o e-mail ou experiências online sob medida para diferentes personas de clientes. Os recursos avançados da IA generativa para texto, elementos visuais e vídeo têm o potencial de criar uma experiência mais personalizada e envolvente. Isso pode incluir um modelo virtual vestindo roupas que combinem com o tipo físico, as preferências de moda e as atividades de interesse do cliente. A ferramenta IA generativa também pode incorporar fatores externos como clima, próximos eventos ou a localização do comprador.
Mas e se a ferramenta de IA generativa recomendar ao cliente a compra de um maiô no meio do inverno ou de um casaco de neve no verão? Como diversas soluções generativas de IA são treinadas em grandes quantidades de dados, elas têm os recursos necessários para extrair e interpretar os dados existentes de forma incorreta. Sendo assim, a ferramenta pode apresentar resultados inesperados.
Quando um modelo de base de IA gera um conteúdo fora do tópico ou incorreto, esse comportamento é chamado de alucinação (link externo ao site ibm.com). Para mitigar esse cenário, as equipes devem garantir a personalização de seus modelos com conjuntos de dados proprietários, em vez de dependerem exclusivamente de dados de código aberto da internet.
Antes que sua organização de marketing possa apresentar soluções eficazes de IA generativa, você precisa de uma estratégia para os implementar modelos de base de IA. Considerando o vasto cenário de dados disponíveis (tanto externos quanto internos), é essencial definir seus casos de uso antes de buscar e treinar seus modelos. Compreender os benefícios e os riscos de cada caso de uso ajudará a criar um caminho passo a passo que priorize o processo de treinamento do modelo.
Os profissionais de marketing também precisam trabalhar em estreita colaboração com a TI para alinhar a arquitetura de dados necessária para construir e implementar modelos de base com segurança, seguindo as proteções necessárias para a propriedade intelectual e os dados confidenciais. As diretrizes de uso adequadas ajudarão a monitorar e proteger sua propriedade intelectual e a integridade de sua marca.
Sua jornada com dados de IA generativa não termina após a implementação. Os modelos de base são continuamente aprimorados à medida que interagem com os clientes, coletando quantidades crescentes de dados, o que, por sua vez, melhora seus recursos. A supervisão humana (como o ajuste fino supervisionado com anotações humanas e o aprendizado por reforço a partir do feedback humano) é necessária para alinhar a produção de aplicações de IA generativa executadas em modelos de base com as intenções humanas, garantindo que sejam úteis, éticas e confiáveis.
Embora a IA generativa possa produzir trabalhos voltados para o cliente que parecem humanos, ela ainda requer um guia humano com experiência em lidar com questões éticas e legais relacionadas ao uso de dados. Revisores humanos também podem identificar e corrigir quaisquer casos de viés ou alucinação que possam ter se infiltrado no conteúdo.
Na pesquisa IBM, os CMOs citaram a criação e edição de conteúdo, SEO e marketing de redes sociais como os principais casos de uso B2B para a IA generativa.1 Em relação à função de marketing B2B, esses líderes destacaram a produção de leads e o relacionamento com clientes como os principais casos de uso.1
Ao serem questionados sobre suas maiores preocupações em relação à IA generativa, os líderes se concentraram na precisão dos dados, na gestão da privacidade e na disponibilidade de recursos qualificados para desenvolver essa solução.1 Para isso, a adoção da tecnologia de IA generativa requer uma abordagem prática para projetar, testar e aprender sobre seus recursos. Isso garantirá a proteção dos dados proprietários, que a experiência do cliente seja relevante e gratificante, e que o processo de marketing seja simplificado e econômico.
Há décadas, IBM está na vanguarda da IA para empresas. Oferecemos soluções e serviços que ajudam os profissionais de marketing a implementar IA generativa de forma responsável e eficaz. O portfólio de produtos de IA da IBM watsonx foi projetado para ajudar os líderes de marketing e de outras áreas de negócios a migrarem com confiança para o ambiente da IA generativa. O portfólio inclui:
A IBM Consulting e sua equipe global e diversificada de mais de 20.000 especialistas em IA ajudam as organizações de marketing a projetar e dimensionar a IA e a automação em seus negócios de forma rápida e confiante. Trabalhamos em conjunto com a tecnologia IBM watsonx e com um ecossistema aberto de parceiros para entregar qualquer modelo de IA, em qualquer nuvem, guiados por princípios de ética e confiança.
Dê o primeiro passo rumo à IA generativa com as fontes de dados e a arquitetura certas para garantir o acesso, a qualidade, a riqueza e a proteção da sua marca.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em uma fração do tempo com uma fração dos dados.
Use a IA a serviço de sua empresa com a experiência e o portfólio de soluções líder do setor da IBM à sua disposição.
Reinvente os fluxos de trabalho e operações críticos adicionando IA para maximizar experiências, tomadas de decisão em tempo real e valor de negócios.
Obtenha acesso completo aos recursos que abrangem o ciclo de vida do desenvolvimento da IA. Produza soluções poderosas de IA com interfaces fáceis de usar, fluxos de trabalhos e acesso a APIs e SDKs padrão do setor.