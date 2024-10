Chatbots e experiência do cliente

A IA generativa aprimora a interação com o cliente ao fornecer respostas e suporte instantâneos e inteligentes em vários pontos de contato. Isso pode incluir um chatbot de IA lidando com possíveis consultas de clientes, fornecendo informações sobre produtos e orientando os consumidores por meio de uma venda, tudo em linguagem natural e intuitiva. Os assistentes virtuais orientados por IA também orientam os usuários em sites, recomendam compras e melhoram a experiência geral do usuário.

Por exemplo, as ferramentas de interação com o cliente com IA generativa podem responder automaticamente às avaliações e reclamações dos clientes com a voz de uma marca, resumindo os possíveis problemas para a equipe de suporte ao cliente de uma organização. A IA generativa pode até automatizar futuros descontos ou substituições de produtos.

Chatbots e agentes virtuais treinados com os dados proprietários da organização fornecem assistência ininterrupta e alcance global em todos os fusos horários. Combinados com a automação robótica de processos (RPA), eles podem acionar ações específicas, como iniciar um processo de venda ou devolução, sem intervenção humana. Como essas ferramentas de IA generativa “lembram” das interações com os clientes, elas podem nutrir leads por longos períodos, mantendo um relacionamento coeso com um consumidor individual. Essas experiências altamente personalizadas geram fidelidade e aumentam as taxas de conversão.

Os chatbots de IA generativa também coletam informações cruciais para profissionais de marketing sobre preferências e comportamento do consumidor. Eles podem analisar esse vasto e inestimável conjunto de dados para fazer recomendações e melhorar as operações de uma empresa.