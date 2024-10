As transformações de IA empregam modelos de aprendizado de máquina e deep learning, por exemplo, visão computacional, processamento de linguagem natural (PLN) e IA generativa com outras tecnologias para criar sistemas capazes de:

Automatize tarefas manuais e trabalho administrativo repetitivo.

Modernize aplicativos e TI com geração de código.



Forneça insights baseados em dados e suporte à tomada de decisões usando funções analíticas avançadas.

"Aprenda" com os dados para melhorar a precisão e o desempenho ao longo do tempo.



Melhorar a experiência do cliente com personalização e chatbots.

À medida que os avanços na IA se aceleram, a transformação da IA se tornou um fator significativo no sucesso de longo prazo de uma empresa. De acordo com "Trabalho aumentado para um mundo automatizado e orientado por IA", um relatório recente do IBM Institute for Business Value, as organizações que integram a IA em sua jornada de transformação superam seus concorrentes com mais frequência.



Normalmente, uma transformação de IA é um esforço mais abrangente do que a simples replicação de processos de negócios existentes com novas tecnologias. Uma estratégia de transformação de IA bem elaborada tem a capacidade de criar formas totalmente novas de fazer negócios, aumentar a produtividade e facilitar o crescimento sustentável. Para entender e escalar a tecnologia, as transformações de IA geralmente exigem que as empresas mudem suas estratégias e culturas.