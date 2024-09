O que é aquisição de talentos?

A aquisição de talentos evoluiu significativamente ao longo do século passado, especialmente com a introdução da internet e outras inovações técnicas. No início do século XX, o recrutamento era relativamente simples, um processo predominantemente manual que dependia de anúncios de jornais e referências boca a boca. À medida que a industrialização e a tecnologia progrediam, os métodos de recrutamento gradualmente incorporaram métodos mais sistemáticos, incluindo o uso de agências de emprego e feiras de trabalho.

O recrutamento foi revolucionado com a ascensão da internet no final do século XX, que possibilitou quadros de empregos online e plataformas digitais que permitiram maior alcance e busca mais rápida de candidatos.Este foi um ponto de virada para a aquisição de talentos, tornando-a mais acessível e eficiente.O surgimento de sites de redes profissionais, como o LinkedIn, e plataformas de mídia social no século XXI, proporcionou oportunidades adicionais para os recrutadores se conectarem com candidatos potenciais, expandindo o escopo das estratégias de aquisição de talentos.



Mais recentemente, um foco na tomada de decisões baseada em dados, experiência do candidato e marca do empregador se tornou inerente às estratégias de aquisição de talentos.Tecnologias avançadas, como sistemas de rastreamento de candidatos (ATS), IA e análise de dados preditiva, transformaram ainda mais o processo, permitindo que os recrutadores descubram e se envolvam com os melhores candidatos de forma mais eficaz.Esta evolução contínua continua a moldar como as organizações atraem e retêm os funcionários de que precisam e enfatizou a importância de alinhar as estratégias de aquisição de talentos com os objetivos gerais da organização.