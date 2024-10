A personalização orientada por IA normalmente emprega alguma combinação de aprendizado de máquina (ML), processamento de linguagem natural (NLP) e IA generativa. Em geral, o processo funciona por meio da coleta de dados do cliente sobre o comportamento, as preferências e as interações do usuário, juntamente com dados contextuais como local, hora do dia e dispositivo usado. Muitas vezes, essa coleta de dados envolve a fusão de dados organizacionais com conjuntos de dados de terceiros.

Esses dados são então analisados por algoritmos de IA, que identificam padrões e tendências no comportamento do usuário. Normalmente, a IA também agrupa os usuários em segmentos com base em características e comportamentos semelhantes, em um processo conhecido como segmentação de público. Ao analisar esses segmentos e os comportamentos dos usuários, a IA recomenda produtos, serviços ou conteúdos que se alinham às preferências e aos dados demográficos do usuário. Ele também pode exibir conteúdo específico em um site ou aplicativo para diferentes usuários com base em seus perfis exclusivos.

Como a IA continua a "aprender" com os usuários ao longo do tempo, ela otimiza ainda mais seu processo de personalização, adaptando-se continuamente para refinar suas recomendações e respostas.