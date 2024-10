A comunicação proativa e multicanal com os funcionários, como outros aspectos da experiência do funcionário, tornou-se exponencialmente mais importante nos últimos anos. Menos de um ano após o início da pandemia de COVID-19, a Gallup informou que 56% dos funcionários nos Estados Unidos trabalhavam em um ambiente totalmente remoto.1 Isso fez com que as organizações tivessem que depender muito de ferramentas de comunicação digital com os funcionários, como e-mail e Slack.

Apesar de muitos profissionais terem retornado ao escritório, o paradigma global mudou: 39% dos trabalhadores do conhecimento em todo o mundo operam em um ambiente híbrido, de acordo com a consultoria Gartner.2 Ao mesmo tempo, muitas empresas começaram a buscar seus talentos internacionalmente, aproveitando a natureza sem fronteiras da força de trabalho móvel.3

Na economia global moderna, as organizações estão se comunicando com um grupo mais diversificado de funcionários, que podem trabalhar em vários locais e em vários fusos horários. Nesse novo paradigma, canais eficazes de comunicação com os funcionários aumentam o engajamento deles e mantêm uma cultura empresarial coesiva em uma pluralidade de plataformas.

Funcionários remotos podem receber comunicação de diversos serviços digitais e ferramentas de colaboração em tempo real, desde portais de funcionários até software de videoconferência. Essas mudanças rápidas na força de trabalho global criaram um ambiente em que líderes de grandes organizações geralmente gerenciam muito mais tipos de comunicação do que no passado.

Hoje em dia, a comunicação eficaz com os funcionários é a base do sucesso organizacional: como constatou um relatório recente do IBM Institute for Business Value, as organizações que oferecem as melhores experiências aos funcionários superam as outras em 31% no crescimento da receita. Ao promover canais de comunicação abertos, claros e consistentes, as organizações melhoram o engajamento, a colaboração e a produtividade dos funcionários, reduzindo a rotatividade e desenvolvendo os principais talentos.