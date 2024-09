O que é o SAP SuccessFactors?

O pacote HXM do SAP SuccessFactors foi criado para gerenciar quase todos os aspectos do processo de RH. Além das principais funções de RH, como folha de pagamento e benefícios, a plataforma facilita o gerenciamento avançada da experiência do funcionário com ferramentas para avaliação do equilíbrio entre vida pessoal e profissional e planejamento de sucessão. Usando as soluções SAP SuccessFactors, os gerentes também podem obter mais insights sobre as tendências da força de trabalho.

As características principais do SAP SuccessFactors incluem:

Compensação: a plataforma de Compensação do SuccessFactors da SAP auxilia os gestores a construir e organizar programas de remuneração, automatizando e simplificando as recompensas aos funcionários.

Gerenciamento contínuo do desempenho (CPM): Utilizando o SuccessFactors, os gestores podem ter visibilidade contínua das atividades dos colaboradores, fornecendo feedback oportuno sobre questões e tópicos relevantes. Usando esse sistema, os funcionários podem marcar conquistas que são vinculadas a metas de desempenho e desenvolvimento.

Employee Central: O SAP SuccessFactors Employee Central é o sistema de informações de recursos humanos (HRIS) da SAP. Ele permite que as organizações padronizem os processos de RH, gerenciem o perfil do usuário e os organogramas e administrem benefícios. O HRIS inclui ferramentas de autoatendimento e alertas para funcionários.

Folha de pagamento do Employee Central: o sistema de gestão de folha de pagamento baseado na nuvem do SAP SuccessFactors automatiza o processo de folha de pagamento e oferece análises avançadas, minimizando erros e garantindo que os pagamentos sejam realizados de forma pontual.

Centro de Atendimento Central para Funcionários: Usando o Centro de Atendimento Central para Funcionários, os funcionários têm acesso direto aos especialistas de RH de sua organização e informações políticas personalizadas a partir de qualquer dispositivo.

Aprendizagem: As organizações usam o sistema de gerenciamento de aprendizagem (LMS) impulsionado por IA da SuccessFactors para criar cenários de engajamento personalizados e apresentar novas oportunidades de desenvolvimento de funcionários.

Integração: o software de integração da SAP simplifica o processo de integração de novas contratações, fornecendo dashboards e treinamentos personalizados juntamente com formulários eletrônicos integrados.

Gerenciamento de desempenho e metas: As ferramentas de desempenho e metas do SuccessFactors fornecem análises avançadas para medir a produtividade da equipe e a oportunidade de feedback contínuo, melhorando o desempenho dos funcionários.

Recrutamento: as organizações usam o SAP SuccessFactors Recruiting para atrair, identificar e contratar talentos. O sistema de rastreamento de candidatos e os sistemas automatizados do software se integram com outras fontes de dados, permitindo que os gestores acompanhem tanto os efeitos de curto prazo quanto os de longo prazo dos esforços de recrutamento.

Relatórios e funções analíticas: a SuccessFactors apresenta funções analíticas avançadas de RH para inteligência precisa e oportuna, permitindo que os gerentes respondam a perguntas relacionadas à força de trabalho de forma rápida e revelem tendências amplas de RH.

Sucessão e desenvolvimento: com as ferramentas de planejamento de sucessão da SuccessFactors, as organizações podem identificar candidatos internos promissores e avaliar objetivamente o desempenho dos funcionários, desenvolvendo talentos-chave.

Vida profissional: Usando as avaliações e painéis de vida profissional da SuccessFactors, os funcionários podem acompanhar seu bem-estar e concluir atividades para manter práticas saudáveis no trabalho. Essas ferramentas de gerenciamento de experiência humana da SuccessFactors também estão disponíveis para os gerentes, que podem usá-las para reunir relatórios anônimos e comparar dados em diferentes departamentos.