O que é desenvolvimento de talentos?

Com o tempo, as organizações perceberam que uma parte crucial da experiência do funcionário é ter a oportunidade de compartilhar feedback com a alta administração. Esses funcionários podem precisar aprender uma nova maneira de fazer as coisas e, ao mesmo tempo, permanecer na mesma função. Por exemplo, profissionais de marketing que estão acostumados a construir programas do zero podem se beneficiar ao aprender e incorporar inteligência artificial generativa em programas futuros.

Os representantes de atendimento ao cliente tiveram que aprender como usar as redes sociais para lidar com solicitações e reclamações que começaram a proliferar nesses canais. As organizações devem investir na reciclagem de habilidades dos funcionários para garantir que tenham as habilidades atualizadas para lidar com as mudanças no mercado e avançar em suas trajetórias profissionais.