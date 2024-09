A SAP lançou seu primeiro software independente de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) no início dos anos 2000. Desde então, integrou firmemente essas funções ao seu conjunto de ERP. Com insights em tempo real sobre as interações dos clientes e visualizações abrangentes dos históricos de compras e preferências, as soluções avançadas do SAP CRM oferecem suporte mais eficaz para os clientes. As soluções do SAP CRM têm incentivado os clientes a adotar a transformação digital, aproveitando a análise de dados e automatizando operações selecionadas.