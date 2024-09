Desde a consultoria até a implementação das soluções SAP Ariba e IBM Watson®, somos seu parceiro para reinventar digitalmente suas operações de compras e processo de gerenciamento de contratos.

A IBM ajuda os clientes a se fortalecerem em compras com a plataforma estabelecida do SAP Ariba e as soluções inovadoras da IBM nas áreas de IA, blockchain e RPA. Saiba como implementar soluções SAP Ariba de forma rápida e econômica com o nosso acelerador IMPACT for SAP Ariba e aumentar a funcionalidade com a nossa Cognitive Procurement Platform.