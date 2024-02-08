Os líderes de RH cada vez mais veem os funcionários não apenas como parte da força de trabalho, mas também como indivíduos únicos que desempenham muitas funções. Esta abordagem integral é uma mudança de paradigma que abraça a natureza multifacetada das pessoas e os cenários que elas navegam. Coincidentemente, os funcionários já pensam em suas prioridades pessoais e profissionais como interligadas e mutuamente influentes, e querem que seus empregadores façam o mesmo. Em uma pesquisa recente, mais de 70% dos funcionários destacaram as condições de trabalho, o equilíbrio e a flexibilidade entre vida pessoal e profissional como os mais importantes para eles.



Durante seu tempo em uma empresa, as pessoas passam por muitas mudanças que afetam não apenas com o que contribuem, mas também que tipo de suporte exigem de seu empregador. O RH pode ajudar as pessoas a navegar por essas mudanças de várias maneiras, incluindo desenvolvendo um roteiro de carreira que se alinhe com suas experiências e objetivos, fornecendo apoio enquanto navegam pelos diferentes estágios do planejamento familiar, criando um espaço de trabalho físico que acomode suas necessidades de acessibilidade e traços de personalidade ou fornecendo acordos de trabalho.

O RH agora tem a tarefa de melhorar a vida completa dos funcionários e transcender interações de curta duração por meio de experiências impulsionadas por tecnologia, como automação impulsionada por IA generativa, fluxo de trabalho inteligente, assistente virtual, chatbot e assistente digital. Integrar a automação e a IA em todos os processos liberta os funcionários para se concentrarem no que é importante para eles como indivíduos. Essa cobrança é complexa, mas quando executados de maneira cuidadosa, esses investimentos geram uma forte experiência que pode ajudar os funcionários a serem mais felizes e mais produtivos no trabalho.

Embora o RH não seja o único responsável pela experiência do funcionário de uma organização, os departamentos de RH estão se tornando cada vez mais defensores da nova experiência do funcionário. À medida que o RH ajuda a reinventar a experiência dos funcionários, eles estão mudando para um modelo de entrega flexível inspirado no consumidor que é proativo, personalizado, relevante e focado em resultados. As organizações também devem aproveitar a imaginação, a visão e a empatia de toda a empresa para envolver-se de forma criativa e atender às pessoas que anseiam por simplicidade e capacidade.