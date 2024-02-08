À medida que a linha entre a vida pessoal e profissional dos funcionários se torna mais difusa do que nunca, eles passam a esperar um ambiente de trabalho mais flexível e empático, que leve em consideração sua totalidade. Essa mudança nas expectativas dos funcionários está acontecendo em um ambiente desafiador de rápidos avanços tecnológicos, crescentes lacunas de habilidades e questões socioeconômicas imprevisíveis. Além disso, a própria natureza do RH resiste à otimização, pois as experiências dos funcionários são difíceis de quantificar e as organizações são difíceis de mudar.
Apesar desses desafios, os funcionários esperam que suas interações e experiências com uma empresa estejam à altura dos valores da marca. O RH tem um papel fundamental a desempenhar para atender a essas expectativas e se manter competitivo, e os líderes acreditam que a IA generativa pode ajudar a impulsionar a Transformação de RH e talentos. Se as empresas adotarem uma abordagem de RH proativa e dinâmica para lidar com os desafios atuais e futuros, atrair e reter os melhores talentos e desenvolver habilidades futuras, elas poderão proporcionar uma experiência de nível mundial para todos.
Os líderes de RH cada vez mais veem os funcionários não apenas como parte da força de trabalho, mas também como indivíduos únicos que desempenham muitas funções. Esta abordagem integral é uma mudança de paradigma que abraça a natureza multifacetada das pessoas e os cenários que elas navegam. Coincidentemente, os funcionários já pensam em suas prioridades pessoais e profissionais como interligadas e mutuamente influentes, e querem que seus empregadores façam o mesmo. Em uma pesquisa recente, mais de 70% dos funcionários destacaram as condições de trabalho, o equilíbrio e a flexibilidade entre vida pessoal e profissional como os mais importantes para eles.
Durante seu tempo em uma empresa, as pessoas passam por muitas mudanças que afetam não apenas com o que contribuem, mas também que tipo de suporte exigem de seu empregador. O RH pode ajudar as pessoas a navegar por essas mudanças de várias maneiras, incluindo desenvolvendo um roteiro de carreira que se alinhe com suas experiências e objetivos, fornecendo apoio enquanto navegam pelos diferentes estágios do planejamento familiar, criando um espaço de trabalho físico que acomode suas necessidades de acessibilidade e traços de personalidade ou fornecendo acordos de trabalho.
O RH agora tem a tarefa de melhorar a vida completa dos funcionários e transcender interações de curta duração por meio de experiências impulsionadas por tecnologia, como automação impulsionada por IA generativa, fluxo de trabalho inteligente, assistente virtual, chatbot e assistente digital. Integrar a automação e a IA em todos os processos liberta os funcionários para se concentrarem no que é importante para eles como indivíduos. Essa cobrança é complexa, mas quando executados de maneira cuidadosa, esses investimentos geram uma forte experiência que pode ajudar os funcionários a serem mais felizes e mais produtivos no trabalho.
Embora o RH não seja o único responsável pela experiência do funcionário de uma organização, os departamentos de RH estão se tornando cada vez mais defensores da nova experiência do funcionário. À medida que o RH ajuda a reinventar a experiência dos funcionários, eles estão mudando para um modelo de entrega flexível inspirado no consumidor que é proativo, personalizado, relevante e focado em resultados. As organizações também devem aproveitar a imaginação, a visão e a empatia de toda a empresa para envolver-se de forma criativa e atender às pessoas que anseiam por simplicidade e capacidade.
Essa abordagem do RH como um todo para a experiência do funcionário vai além da obrigatoriedade de canais de acesso digital; trata-se de tornar esses canais tão atraentes que atraiam naturalmente os usuários. E o mais importante é que os funcionários ainda têm acesso à assistência humana para situações sensíveis ao tempo, urgentes, e altamente pessoais.
A mentalidade de autonomia capacita os funcionários a acessar recursos de forma independente, antecipa suas necessidades e fornece soluções proativas.
Os benefícios dessa transformação geram valor comercial por meio de melhorias como:
Para navegar por essa mudança para uma experiência do funcionário totalmente própria e colher esses benefícios, as empresas devem fazer três coisas cruciais:
O objetivo é transformar o RH em um modelo moderno de prestação de serviços que mude a perspectiva e o foco para o funcionário. Trata-se de entender por que as pessoas precisam de experiências específicas em momentos específicos e tornar essas experiências as mais perfeitas possível. Projetar a partir da perspectiva do consumidor significa romper silos tradicionais, tanto dentro quanto fora do RH, a fim de simplificar tarefas, apoiar os funcionários em transições de vida e fornecer acesso a informações e recursos de desenvolvimento de habilidades. Com a IA generativa, o RH finalmente tem uma tecnologia para ajudar a escalar essas interações altamente personalizadas.
A transição para proporcionar uma experiência completa ao funcionário inclui a próxima evolução do RH. Ela reconhece a complexidade e o dinamismo dos indivíduos, a natureza em constante mudança das forças externas e o papel fundamental da experiência do funcionário na navegação por essa realidade. As empresas que adotam esse modelo estão posicionadas para atrair, desenvolver e reter os talentos necessários para competir.
