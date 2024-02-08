Tags
Criando experiências excepcionais para os funcionários

À medida que a linha entre a vida pessoal e profissional dos funcionários se torna mais difusa do que nunca, eles passam a esperar um ambiente de trabalho mais flexível e empático, que leve em consideração sua totalidade. Essa mudança nas expectativas dos funcionários está acontecendo em um ambiente desafiador de rápidos avanços tecnológicos, crescentes lacunas de habilidades e questões socioeconômicas imprevisíveis. Além disso, a própria natureza do RH resiste à otimização, pois as experiências dos funcionários são difíceis de quantificar e as organizações são difíceis de mudar.

Apesar desses desafios, os funcionários esperam que suas interações e experiências com uma empresa estejam à altura dos valores da marca. O RH tem um papel fundamental a desempenhar para atender a essas expectativas e se manter competitivo, e os líderes acreditam que a IA generativa pode ajudar a impulsionar a Transformação de RH e talentos. Se as empresas adotarem uma abordagem de RH proativa e dinâmica para lidar com os desafios atuais e futuros, atrair e reter os melhores talentos e desenvolver habilidades futuras, elas poderão proporcionar uma experiência de nível mundial para todos.

Transformação da experiência do funcionário por meio do suporte e da IA.

Os líderes de RH cada vez mais veem os funcionários não apenas como parte da força de trabalho, mas também como indivíduos únicos que desempenham muitas funções. Esta abordagem integral é uma mudança de paradigma que abraça a natureza multifacetada das pessoas e os cenários que elas navegam. Coincidentemente, os funcionários já pensam em suas prioridades pessoais e profissionais como interligadas e mutuamente influentes, e querem que seus empregadores façam o mesmo. Em uma pesquisa recente, mais de 70% dos funcionários destacaram as condições de trabalho, o equilíbrio e a flexibilidade entre vida pessoal e profissional como os mais importantes para eles.

Durante seu tempo em uma empresa, as pessoas passam por muitas mudanças que afetam não apenas com o que contribuem, mas também que tipo de suporte exigem de seu empregador. O RH pode ajudar as pessoas a navegar por essas mudanças de várias maneiras, incluindo desenvolvendo um roteiro de carreira que se alinhe com suas experiências e objetivos, fornecendo apoio enquanto navegam pelos diferentes estágios do planejamento familiar, criando um espaço de trabalho físico que acomode suas necessidades de acessibilidade e traços de personalidade ou fornecendo acordos de trabalho.

O RH agora tem a tarefa de melhorar a vida completa dos funcionários e transcender interações de curta duração por meio de experiências impulsionadas por tecnologia, como automação impulsionada por IA generativa, fluxo de trabalho inteligente, assistente virtual, chatbot e assistente digital. Integrar a automação e a IA em todos os processos liberta os funcionários para se concentrarem no que é importante para eles como indivíduos. Essa cobrança é complexa, mas quando executados de maneira cuidadosa, esses investimentos geram uma forte experiência que pode ajudar os funcionários a serem mais felizes e mais produtivos no trabalho.

Embora o RH não seja o único responsável pela experiência do funcionário de uma organização, os departamentos de RH estão se tornando cada vez mais defensores da nova experiência do funcionário. À medida que o RH ajuda a reinventar a experiência dos funcionários, eles estão mudando para um modelo de entrega flexível inspirado no consumidor que é proativo, personalizado, relevante e focado em resultados. As organizações também devem aproveitar a imaginação, a visão e a empatia de toda a empresa para envolver-se de forma criativa e atender às pessoas que anseiam por simplicidade e capacidade.

Soluções holísticas por meio de uma experiência completa do funcionário.

Essa abordagem do RH como um todo para a experiência do funcionário vai além da obrigatoriedade de canais de acesso digital; trata-se de tornar esses canais tão atraentes que atraiam naturalmente os usuários. E o mais importante é que os funcionários ainda têm acesso à assistência humana para situações sensíveis ao tempo, urgentes, e altamente pessoais.

A mentalidade de autonomia capacita os funcionários a acessar recursos de forma independente, antecipa suas necessidades e fornece soluções proativas.

Os benefícios dessa transformação geram valor comercial por meio de melhorias como:

  • Envolvimento e satisfação dos funcionários
  • Atração, desenvolvimento e retenção de talentos
  • Crescimento pessoal e profissional e outras dimensões do bem-estar
  • Produtividade da força de trabalho, eficiência operacional, eficácia e economia de custos

Para navegar por essa mudança para uma experiência do funcionário totalmente própria e colher esses benefícios, as empresas devem fazer três coisas cruciais:

  1. Entender e prever as necessidades e expectativas dos funcionários. É crucial migrar além dos modelos de segmentação estática e reconhecer os insights mais profundos do comportamento subjacente. Isso significa ter uma visão holística e dinâmica de quem são os funcionários e o que os motiva. Isso exigirá que gerentes e executivos desenvolvam, fortaleçam e mantenham relacionamentos com seus funcionários e entendam quem eles são dentro e fora do ambiente de trabalho. Confiança, comunicação, respeito e colaboração devem se tornar princípios centrais para cultivar esses relacionamentos.
  2. Resolva para cenários em mudança. As empresas devem se adaptar a um ambiente dinâmico e oferecer opções relevantes em seus serviços para acomodar mudanças na vida de seus funcionários (como casamento, nascimento, problemas de saúde emergentes, cuidados com familiares enfermos e aposentadoria).
  3. Simplifique para relevância. Para criar uma cultura de simplicidade, as empresas devem facilitar a tomada de decisão para os funcionários. Isso requer o aproveitamento de dados, IA e entradas de especialistas, para que os funcionários possam identificar informações relevantes e navegar pelos sistemas com facilidade.

O objetivo é transformar o RH em um modelo moderno de prestação de serviços que mude a perspectiva e o foco para o funcionário. Trata-se de entender por que as pessoas precisam de experiências específicas em momentos específicos e tornar essas experiências as mais perfeitas possível. Projetar a partir da perspectiva do consumidor significa romper silos tradicionais, tanto dentro quanto fora do RH, a fim de simplificar tarefas, apoiar os funcionários em transições de vida e fornecer acesso a informações e recursos de desenvolvimento de habilidades. Com a IA generativa, o RH finalmente tem uma tecnologia para ajudar a escalar essas interações altamente personalizadas.

A transição para proporcionar uma experiência completa ao funcionário inclui a próxima evolução do RH. Ela reconhece a complexidade e o dinamismo dos indivíduos, a natureza em constante mudança das forças externas e o papel fundamental da experiência do funcionário na navegação por essa realidade. As empresas que adotam esse modelo estão posicionadas para atrair, desenvolver e reter os talentos necessários para competir.

 

