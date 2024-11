O que é produtividade dos funcionários?

É claro que o sucesso não é afetado apenas pela quantidade de produção, mas também pela qualidade. É possível medir as taxas de defeitos ou erros, e há inúmeras maneiras de medir a satisfação do cliente, o que normalmente está correlacionado à qualidade de produção. Pesquisas online, sentimento nas redes sociais, taxa de rotatividade, volume de atendimento ao cliente — há muitas maneiras de medir se os usuários finais estão satisfeitos ou não com os produtos entregues pelos funcionários. As avaliações de gerentes e de pares, juntamente com as autoavaliações, podem ajudar a capturar aspectos abstratos ou difíceis de medir da produtividade geral. Os testes e as avaliações de desempenho podem ajudar a avaliar o quanto os funcionários sabem usar efetivamente suas ferramentas e atender às expectativas dos gerentes.