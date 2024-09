Atualmente, as equipes de RH usam vários softwares para organização e comunicação. A automação comum de RH inclui sistemas para rastrear candidatos, gerenciar desempenho, frequência e folha de pagamento, bem como portais de autoatendimento de funcionários. No entanto, os avanços na inteligência artificial indicam um potencial inexplorado da automação de RH. 'Exemplos conhecidos de automação de processos de RH incluem:

Sistemas de rastreamento de candidatos. O que começou como sistemas de gerenciamento de arquivos digitais na década de 1990 se tornou muito mais robusto. Os sistemas de rastreamento de candidatos de hoje podem estar presentes em todas as partes do processo de recrutamento, desde ajudar os empregadores a criar e anunciar vagas, receber currículos, criar uma lista de candidatos, agendar entrevistas com os candidatos selecionados, gerenciar o processo de entrevista e fazer ofertas aos candidatos selecionados. Eles também podem ajudar na integração de novas contratações.

Fluxos de trabalho de integração automatizados. A integração de novos contratados requer o envio e o recebimento de documentos assinados, a concessão de acesso ao software, a solicitação de dispositivos, o envio de documentos fiscais, a configuração de ferramentas que podem ser novas para o novo contratado, a apresentação à equipe e tudo o que eles precisam para assumir sua nova função com confiança. Um sistema de automação de integração pode configurar fluxos de trabalho para notificação automática ou, por exemplo, notificações push e aprovação. Ele pode receber formulários assinados eletronicamente e gerar documentos em PDF oficiais. Ele pode fornecer dispositivos aos funcionários sem esperar pelo suporte de TI e garantir o devido registro nos planos de benefícios.

Portais de autoatendimento ou plataformas de experiência do funcionário. Os portais de autoatendimento do funcionário são sites ou gateways centralizados por meio dos quais os stakeholders do funcionário podem acessar informações e realizar transações. Os portais de autoatendimento do funcionário permitem que os funcionários acessem e atualizem informações pessoais, visualizem holerites, solicitem folga e acessem políticas e recursos de RH, reduzindo o tempo administrativo para os profissionais de RH. De acordo com a Forbes, "os portais de autoatendimento se tornaram cada vez mais comuns em diversas áreas, desde o atendimento ao cliente até os serviços de saúde e muito mais. Os portais de autoatendimento são uma maneira de atender à demanda dos funcionários para facilitar o acesso e a transparência.4

Ferramentas de gerenciamento de desempenho. As ferramentas de gerenciamento de desempenho coletam dados sobre produtividade de pessoas, equipes e organizações, e depois organizam esses dados e os apresentam em modelos em um local central. Esses dados oferecem aos departamentos de RH e gerentes insights sobre a carga de trabalho dos colaboradores e permitem que tomem decisões fundamentadas sobre delegação, treinamento e suporte para os funcionários que eles supervisionam.

Ferramentas de monitoramento de tempo e assiduidade. Algumas ferramentas de automação de RH monitoram o tempo e a assiduidade dos funcionários para ajudar as empresas a operar em sua capacidade ideal e garantir que tenham recursos humanos suficientes para aproveitar as oportunidades de crescimento. Enquanto as equipes de RH do passado inseriam manualmente as folgas remuneradas e assiduidade em planilhas, o novo software de rastreamento de assiduidade permite que as equipes de RH revisem e aprovem solicitações de folga, calculem as folgas remuneradas disponível, notifiquem os membros da equipe quando um colega de equipe estará fora do escritório e analise as tendências de folga dos funcionários para ajudar a evitar o burnout.

Ferramentas de administração de benefícios. Gerenciar os benefícios e a elegibilidade dos funcionários, incluindo seguro médico, pensão, aposentadoria e folga remunerada, pode ser uma enorme carga administrativa para as equipes de RH. As ferramentas de administração de benefícios podem centralizar os dados de benefícios dos funcionários em uma única plataforma para a visibilidade de todos, e permitir que os funcionários acessem as informações de que precisam quando precisam minimiza o esforço administrativo do RH. As empresas podem usar os dados agregados por essas ferramentas para gerenciar melhor seus gastos com benefícios e orçamentos no futuro. Algumas ferramentas inclusive oferecem análise de dados de saúde para ajudar os empregadores a tomar decisões e garantir a conformidade com regulamentações como a Affordable Care Act.

Sistemas de gerenciamento de aprendizagem. Quando o RH integra um novo funcionário, implementa uma nova política da empresa ou inicia um treinamento para manter os funcionários em conformidade com as normas, os sistemas de gerenciamento de aprendizagem podem ajudar. Em poucas palavras, essas plataformas de software de automação automatizam a oferta de cursos online e o acompanhamento do progresso dos funcionários.

Ferramentas de gerenciamento de conformidade. As empresas precisam se certificar de que estão sempre operando de acordo com as regulamentações estaduais, federais e internacionais. Isso pode significar qualquer coisa, desde o pagamento de impostos em dia até a garantia de que todas as licenças, autorizações e certificações estejam atualizadas. Quando os prazos ou as datas de vencimento se aproximam, as empresas precisam agir em tempo hábil. E, à medida que as empresas dão início aos processos de transformação digital e se tornam mais dependentes de espaços jurídicos ambíguos, como inteligência artificial (IA), computação em nuvem, 5G e Internet das coisas, surgirão novos regulamentos e problemas de conformidade. Automatizar a conformidade, sempre que possível, alivia a carga de trabalho administrativa de uma equipe de RH e tira o erro humano da equação.

Essa automação não só otimiza os fluxos de trabalho de RH, como também permite que os departamentos de RH rastreiem e analisem dados para otimização.