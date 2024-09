Existem vários benefícios no uso das notificações push. No entanto, estão fortemente associados a como uma empresa planeja e executa a maneira como serão usadas. As taxas de cliques para notificações push podem estar entre 2% e 3% de acordo com a média padrão do mercado. Para obter alto engajamento e satisfação do cliente, o tempo de adoção da estratégia, a personalização e a segmentação são essenciais para executar notificações push bem-sucedidas.

Existem muitas razões pelas quais as organizações têm vantagens ao usar notificações push. Estes incluem o seguinte:

Taxas de abertura mais altas do que o uso de e-mail





Automação de campanhas de marketing e comunicação





Semelhante a mensagens SMS (serviço de mensagens curtas), um dispositivo, navegador ou aplicativo não precisam estar ligados para enviar uma notificação





Gera maior satisfação usuário e melhora experiência do usuário





Cria oportunidades para mais interações dos usuários e vendas





Oferece responsividade em tempo real





Permite customização centrada no usuário para inscrições e cancelamentos





Fornece análise de dados comportamentais que podem ser usada como base para a estratégia conteúdo

O benefício mais significativo para os destinatários de notificações push é que o canal é uma mídia centrada no usuário. Os destinatários podem receber informações da maneira que desejarem e no seu espaço preferencial. Eles também podem alterar as configurações de notificação de dispositivo ou cancelar a assinatura das notificações. Essa variedade de opções neutraliza o aborrecimento causado pelo excesso de notificações, mas também obriga os desenvolvedores de aplicativo e as organizações a criar o conteúdo mais relevante para um destinatário.

Além disso, a automação continua a ser um benefício importante para as organizações, especificamente onde há necessidade de imediatismo, como na entrega de notícias, informações de serviços públicos ou para casos de uso como um alerta altamente personalizado de um evento esportivo ou de disponibilidade de imóveis.