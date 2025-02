A criação de uma postagem de vaga de emprego geralmente implica esperar por aprovações, acompanhar os gerentes de contratação e identificar os requisitos da vaga. Com a integração entre o Orchestrate e o Oracle HCM, você pode postar sua vaga de emprego no mercado com mais antecedência e chamar a atenção dos candidatos mais competentes.

Buscar e atrair candidatos

Com a integração do Oracle HCM, o Orchestrate pode combinar os candidatos com requisitos de vagas abertas, interagir com eles em escala e agradar cada um deles, enquanto mantém seu banco de dados organizado.