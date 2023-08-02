Nesta era digital de IA, as expectativas dos clientes evoluíram. Os clientes esperam cada vez mais gratificação instantânea: respostas personalizadas e precisas, mais rápidas e fáceis do que nunca. Eles não querem preencher um formulário para peça um orçamento, enviar um e-mail para obter preços ou esperar para obter respostas simples; querem respostas e ação em tempo real. Embora os agentes em tempo real tradicionalmente lidem com as experiências do cliente, os profissionais de marketing digital estão se adaptando às expectativas atuais das pessoas, ao mesmo tempo em que enfrentam orçamentos de marketing reduzidos. As equipes de marketing estão adotando a tecnologia de IA para impulsionar campanhas de marketing mais poderosas.
A inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de estratégias excepcionais de marketing conversacional . Os chatbots IA estão disponíveis para fornecer atenção ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana e podem descobrir insights sobre o envolvimento e os padrões de compra de seu cliente para gerar conversas mais atraentes e fornecer experiências digitais mais consistentes e personalizadas em seus canais da web e de mensagens. Agora impulsionadas por grandes modelos de linguagem (LLMs) e novos recursos de IA generativa, as soluções de marketing de chatbots têm o potencial de revolucionar as experiências digitais dos usuários, impulsionar novos níveis de eficiência de marketing digital e envolver mais possíveis clientes, levando a mais oportunidades de vendas.
O IBM watsonx Assistant é uma plataforma empresarial de IA conversacional projetada para criar chatbots ou agentes virtuais que podem automatizar processos de compra, promover a produção de leads e impulsionar o comércio eletrônico com suporte personalizado de autoatendimento ao cliente. Impulsionado por LLMs e recursos de aprendizado de máquina, o watsonx Assistant entende linguagem natural e oferece aos clientes respostas rápidas e precisas para dúvidas.
Com o IBM watsonx Assistant, os clientes podem:
Após a pandemia de COVID-19, a Camping World, cliente da IBM, varejista líder mundial de veículos recreativos, experimentou um aumento no volume de sites. Os clientes que inundavam a central de atendimento da Camping World eram frequentemente atendidos com longos tempos de espera ou caiam acidentalmente. Além disso, os visitantes do site não conseguiam entrar em contato com os agentes humanos durante o horário de descanso da central de atendimento, deixando as consultas dos clientes sem resposta e perdendo possíveis novos leads. Com sua infraestrutura atual, a equipe de vendas da Camping World não tinha visibilidade do número de oportunidades qualificadas acumuladas nas horas fora do horário de funcionamento.
Impulsionada pelo watsonx Assistant, a Camping World empregou o Arvee, um chatbot de mensagens disponível 24 horas por dia para auxiliar as equipes de vendas e atendimento ao cliente. Ter sua própria plataforma de chatbot permitiu que os agentes em tempo real respondessem a conversas mais complexas, melhorando os tempos de resposta e a eficiência do agente. Com menos contato entre humanos, os agentes em tempo real conseguiram oferecer interações de maior qualidade com os clientes. A funcionalidade do Arvee inclui a coleta de estatísticas de engajamento do cliente e o acompanhamento de leads após o expediente, ampliando a visibilidade que a equipe de vendas antes não tinha. Com funcionalidades adicionais, como recursos de SMS, o bot lidou rapidamente com as consultas dos clientes em tempo real.
Como resultado, o número de conversas interrompidas diminuiu, o engajamento do cliente aumentou em 40% e a eficiência geral aumentou em 33%. A implementação do watsonx Assistant estimula conversas valiosas que geram receita, contribuindo para seu sucesso no longo prazo.
O Deltic Group, o maior operador de bares e clubes noturnos do Reino Unido, contava com os canais de mídia social para se comunicar com sua base de clientes. Recebendo 350.000 mensagens no Facebook Messenger a cada ano, apenas 10% são respondidas adequadamente. Como a maioria das notificações chega tarde da noite, a equipe de suporte ao cliente está ocupada demais para responder quando as pessoas estão decidindo aonde ir. Outra oportunidade valiosa é converter as consultas em reservas para festas ou cabines privadas, onde os clientes estão mais inclinados a comparecer se já pagaram e tendem a gastar mais. Esse acompanhamento instantâneo é a diferença entre atrair clientes ou perdê-los para outro concorrente.
O Deltic Group reconheceu que cada mensagem representa um cliente em potencial e, por isso, complementou os agentes humanos com tecnologia de chatbot para simplificar a jornada do cliente. Começando na página do clube no Facebook, o assistente virtual, executado no watsonx Assistant, personaliza as respostas com base na localização do cliente e no local escolhido. Após os chatbots ajudarem com as perguntas dos clientes, eles seguem com prompts sobre reservas, festas e cabines, direcionando os clientes para um agente humano ou site de reservas online, caso decidam comprar. Essa estratégia de marketing de chatbot maximiza a taxa de resposta em aplicativos de mensagens e as taxas de conversão gerais.
Cada interação única entre um cliente e uma empresa é essencial para a experiência do cliente. A introdução da IA conversacional como o ponto de contato inicial com os clientes permite respostas rápidas às perguntas e permite que os agentes humanos priorizem conversas significativas. Sem precisar escrever uma única linha de código, as equipes de marketing usam o watsonx Assistant para otimizar a estratégia de marketing digital e alcançar maior satisfação do cliente de ponta a ponta.
