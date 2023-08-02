Nesta era digital de IA, as expectativas dos clientes evoluíram. Os clientes esperam cada vez mais gratificação instantânea: respostas personalizadas e precisas, mais rápidas e fáceis do que nunca. Eles não querem preencher um formulário para peça um orçamento, enviar um e-mail para obter preços ou esperar para obter respostas simples; querem respostas e ação em tempo real. Embora os agentes em tempo real tradicionalmente lidem com as experiências do cliente, os profissionais de marketing digital estão se adaptando às expectativas atuais das pessoas, ao mesmo tempo em que enfrentam orçamentos de marketing reduzidos. As equipes de marketing estão adotando a tecnologia de IA para impulsionar campanhas de marketing mais poderosas.

A inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de estratégias excepcionais de marketing conversacional . Os chatbots IA estão disponíveis para fornecer atenção ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana e podem descobrir insights sobre o envolvimento e os padrões de compra de seu cliente para gerar conversas mais atraentes e fornecer experiências digitais mais consistentes e personalizadas em seus canais da web e de mensagens. Agora impulsionadas por grandes modelos de linguagem (LLMs) e novos recursos de IA generativa, as soluções de marketing de chatbots têm o potencial de revolucionar as experiências digitais dos usuários, impulsionar novos níveis de eficiência de marketing digital e envolver mais possíveis clientes, levando a mais oportunidades de vendas.