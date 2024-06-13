O que é engajamento do cliente?

As expectativas dos clientes aumentaram nos últimos anos, levando os clientes a mudar mais rapidamente a fidelidade à marca. Um estudo de varejo da IBM de 2024 descobriu que 77% dos consumidores em todos os grupos de renda dizem que fazem trocas quando os preços são muito altos. Dessa forma, as organizações muitas vezes precisam priorizar seus esforços de engajamento do cliente em todo o ciclo de vida do cliente para manter os clientes satisfeitos.

De acordo com a Salesforce, 80% dos clientes valorizam a experiência que uma Organização oferece tanto quanto os produtos e serviços que eles vendem.1 As organizações precisam se conectar com os clientes ao longo de suas jornadas omnicanal, desde interações armazenar até mídias sociais, e-mail, fóruns e centrais de atendimento. Fornecer atendimento ao cliente é a melhor maneira de proporcionar um engajamento bem-sucedido do cliente durante toda a jornada do cliente.

Alguns clientes desejam cada vez mais uma conexão emocional mais profunda com as empresas das quais compram produtos e serviços. Outros clientes querem apenas que os itens que compram funcionem sem problemas.

O engajamento eficaz do cliente ajuda as organizações a recrutar novos clientes e reter os clientes existentes.