O que é engajamento do cliente?

O engajamento do cliente é o ato de proporcionar experiências positivas aos clientes em toda a jornada do cliente. A estratégia de engajamento do cliente é uma marca registrada da experiência geral do cliente.
As expectativas dos clientes aumentaram nos últimos anos, levando os clientes a mudar mais rapidamente a fidelidade à marca. Um estudo de varejo da IBM de 2024 descobriu que 77% dos consumidores em todos os grupos de renda dizem que fazem trocas quando os preços são muito altos. Dessa forma, as organizações muitas vezes precisam priorizar seus esforços de engajamento do cliente em todo o ciclo de vida do cliente para manter os clientes satisfeitos.
De acordo com a Salesforce, 80% dos clientes valorizam a experiência que uma Organização oferece tanto quanto os produtos e serviços que eles vendem.1 As organizações precisam se conectar com os clientes ao longo de suas jornadas omnicanal, desde interações armazenar até mídias sociais, e-mail, fóruns e centrais de atendimento. Fornecer atendimento ao cliente é a melhor maneira de proporcionar um engajamento bem-sucedido do cliente durante toda a jornada do cliente.
Alguns clientes desejam cada vez mais uma conexão emocional mais profunda com as empresas das quais compram produtos e serviços. Outros clientes querem apenas que os itens que compram funcionem sem problemas.
O engajamento eficaz do cliente ajuda as organizações a recrutar novos clientes e reter os clientes existentes.
Otimizar as interações com os clientes provavelmente produzirá vários benefícios importantes.
Reduza as taxas de perda de clientes: os clientes engajados têm menos probabilidade de deixar a empresa de sua preferência. Ao se concentrar na comunicação com os clientes e na compreensão de suas necessidades, eles podem corrigir quaisquer problemas antes de recusarem um cliente.
Aumente a satisfação do cliente: clientes engajados provavelmente serão mais felizes e mais propensos a recomendar uma empresa a seus amigos.
Impulsionar os resultados financeiros de uma organização: melhorar o engajamento do cliente ajuda as organizações a gastar menos dinheiro na busca de novos clientes, o que pode custar quatro a cinco vezes mais do que manter seus clientes existentes.
Melhor compreensão dos principais pontos fortes e fracos: organizações que priorizam o engajamento com os clientes são mais propensas a receber feedback sobre o que é bom e ruim sobre suas ofertas existentes. Organizações avançadas podem usar essas informações para melhorar seus produtos e aumentar ainda mais a satisfação do cliente.
Existem várias tendências importantes de engajamento do cliente para as organizações garantirem a otimização da experiência do cliente para seus públicos-alvo.
As organizações inteligentes não esperam até que um cliente entre em contato com um problema ou uma pergunta para manter contato. Elas entram em contato em momentos importantes durante a jornada do cliente, especialmente após a compra, para fornecer feedback e conselhos sobre como usar as soluções.
Muitos clientes, especialmente os das gerações mais jovens, esperam que as empresas das quais compram mercadorias compartilhem sua visão de mundo e perspectivas. Algumas organizações abraçam a defesa de causas sociais importantes, enquanto outras são minimalistas no que apoiam.
Os consumidores individuais gostam de marcas por diferentes razões. Eles podem querer algo que pareça sofisticado, moderno ou sustentável. Organizações inteligentes entendem o que motiva seus clientes atuais e potenciais e orientam a experiência da marca para provocar esses sentimentos.
As organizações têm várias maneiras de melhorar o engajamento do cliente.
Existem vários KPIs diferentes que uma organização pode rastrear para medir o engajamento do cliente. Aproveitar os dados dos clientes em tempo real é uma ótima maneira de se antecipar aos problemas dos clientes.
Um estudo de consumidores da IBM de 2024 descobriu que mais da metade dos entrevistados expressou interesse em usar bots ou assistentes virtuais (55%), realidade aumentada ou virtual (55%) e aplicações de IA (59%) enquanto fazem compras no varejo.
IA generativa: a IA generativa trabalha em vários casos de uso com o objetivo de aprimorar o engajamento do cliente, entre eles:
IA conversacional: cada cliente é diferente. Alguns clientes sempre vão preferir falar com um representante de atendimento ao cliente. Enquanto outros preferem interagir com chatbots inteligentes chatbots para obter respostas para suas perguntas. O marketing conversacional usa IA generativa para se comunicar com clientes e possíveis clientes por meio de interações personalizadas e em tempo real em vários canais de marketing. Ela alimenta chatbots e outras ferramentas que podem eliminar a necessidade de um funcionário fornecer informações.
Serviço de atendimento ao cliente assistido por IA: um estudo do Institute for Business Value descobriu que 63% dos executivos planejavam usar IA generativa para ajudar os agentes de atendimento ao cliente até o final de 2023. A IA generativa pode ajudar os agentes a encontrar respostas para os problemas dos clientes com mais rapidez pesquisando transcrições de chamadas anteriores ou outros dados dos clientes.
Serviço de atendimento ao cliente preditivo: as organizações podem usar informações das interações com os clientes para criar perguntas frequentes dinâmicas das perguntas e respostas mais frequentes ou criar antecipadamente resoluções para problemas futuros.
Análise de sentimento: a IA generativa pode analisar grandes quantidades de dados de clientes para extrair tendências, comportamentos, preferências e sentimentos. A seleção e o uso dessas informações permitem que as empresas entendam, se conectem e atendam a seus clientes. Por exemplo, os dados podem ajudar a melhorar campanhas de marketing direcionadas ou ofertas de produtos e serviços.
Aprendizado de máquina (ML): organizações que coletam muito feedback podem usar o ML para analisar essas informações e gerar insights praticáveis. O ML pode usar dados e algoritmos para permitir que a IA imite a maneira como os seres humanos aprendem.
Automação: a automação ajuda as organizações a simplificar fluxos de trabalho e personalizar experiências. Uma organização que tem abraçado a automação pode proporcionar uma excelente experiência do cliente, desde a consciência até a compra.
Por exemplo, um possível cliente que acessa um site pode interagir com um chatbot IA que pode fornecer mais informações. Esses clientes podem solicitar mais informações fornecendo seu e-mail. As organizações podem configurar fluxos de trabalho de e-mail para fornecer mais informações, ofertas exclusivas e solicitar feedback.
Realidade aumentada (AR): a AR envolve a integração em tempo real de informações digitais ao ambiente do usuário. As organizações podem melhorar o engajamento do cliente usando a AR para mostrar aos clientes como os produtos de cuidados pessoais ficam neles ou os utensílios domésticos em suas casas.
Realidade virtual (VR): as organizações podem usar realidade virtual para criar experiências ainda mais imersivas para seus clientes. Elas podem criar materiais de marketing, visualizações de produtos e outras experiências para ajudar os clientes a tomar importantes decisões de compra.
IBM reconhecida como líder pelo 19.º ano consecutivo no Gartner Magic Quadrant 2024 em Ferramentas de integração de dados.
Saiba mais sobre como incorporar a observabilidade de dados em sua organização para melhorar a qualidade geral dos dados, a governança e a eficiência de custos do seu ecossistema de dados.
Simplifique o acesso aos dados e automatize a governança dos dados. Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escala de IA, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
Saiba como uma abordagem de data lakehouse aberta pode oferecer dados confiáveis e execução mais rápida para análises de dados e projetos de IA.
Explore a sinergia vital de governança, risco e conformidade (GRC) nas operações de negócios modernas.
Crie uma base de dados governados para acelerar os resultados dos dados e lidar com os requisitos de privacidade e conformidade.
Prepare-se para a Lei de IA da UE e estabeleça uma abordagem de governança de IA responsável com a ajuda da IBM Consulting.
Conheça o software de governança de dados para descoberta, qualidade e proteção.
Crie uma base de dados governados para acelerar os resultados dos dados e lidar com os requisitos de privacidade e conformidade.