O que é serviço de atendimento ao cliente (SAC)?

Escuta ativa

Metade da batalha para prestar um bom atendimento ao cliente geralmente é a rapidez com que uma organização pode responder às solicitações.

À medida que os clientes expressam cada vez mais seus problemas online por meio das redes sociais, salas de bate-papo ou painéis de mensagens, eles esperam respostas quase em tempo real. As organizações podem usar ferramentas poderosas para identificar esses problemas e entrar em contato rapidamente. Os representantes de atendimento ao cliente que respondem não precisam necessariamente resolver o problema imediatamente; eles precisam confirmar que foi recebido.

Alcance proativo

A maioria das organizações considera o atendimento ao cliente um componente importante da função geral da experiência do cliente. Uma maneira pela qual a CS pode se beneficiar da experiência do cliente é fazendo com que a organização use e-mail ou outros métodos de comunicação para entrar em contato rapidamente depois que um novo cliente comprou um produto ou serviço para avaliar a satisfação do cliente.

Use as ferramentas certas

As empresas devem investir em ferramentas robustas de gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM) para acompanhar as compras do cliente, as interações com a equipe de atendimento ao cliente e os problemas gerais relatados. Os fluxos de trabalho de CRM ajudam as organizações a saber melhor quem são seus maiores clientes e permitem que elas acompanhem as compras em geral.

Aprenda com experiências ruins

Um cliente que relata um novo problema pode dar a uma organização um feedback proativo valioso, que pode poupar a organização de maiores dores de cabeça mais tarde.

Organizações inteligentes priorizam o feedback do cliente diretamente após o lançamento de um produto, pois isso pode pressagiar um possível defeito ou uma experiência ruim do cliente. Pode ser necessário fazer um recall desses produtos ou corrigir o problema desde o início, para que os futuros clientes não tenham a mesma experiência negativa.

Invista e treine a central de atendimento

As organizações devem investir na melhoria das habilidades de atendimento ao cliente de seus representantes, pois eles interagem diretamente com os clientes.

Há uma série de assuntos que esses representantes devem aprender para se manter atualizados com as mudanças de comportamento dos clientes. Os exemplos incluem como usar os canais de redes sociais para se comunicar com os clientes e como usar outras tecnologias, como a IA generativa.

Os representantes também podem aprender muito por meio de treinamento de sensibilidade, antipreconceito e empatia, para que estejam preparados para lidar com questões específicas. Eles também devem aprender a lidar com clientes indisciplinados, que estão irritados com um determinado incidente ou produto.

Capacite os trabalhadores de atendimento ao cliente

As organizações, compreensivelmente, desejam centralizar as respostas de atendimento ao cliente a problemas recorrentes.

Dessa forma, elas podem proporcionar uma experiência consistente a todos os clientes e evitar atritos desnecessários na resolução de problemas dos clientes. No entanto, às vezes isso pode sair pela culatra se o modelo de resposta não se adequar ao problema específico do cliente ou se houver circunstâncias atenuantes.

Organizações que se destacam no atendimento ao cliente sabem como combinar padronização com capacitação de decisão dos funcionários. A McKinsey forneceu um exemplo de representantes de atendimento ao cliente na DBS3 (link externo a ibm.com) sendo capacitados para resolver qualquer problema do cliente quando o custo for inferior a US$ 200.