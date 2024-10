Aqui estão cinco maneiras pelas quais as organizações podem utilizar melhor a experiência do cliente para se manter à frente da concorrência:

Construindo alinhamento completo em torno de toda a jornada do cliente

Não é exagero dizer que as organizações devem priorizar o cliente. Sem clientes, não há receita, não há lucratividade e não há negócios. No entanto, as organizações historicamente falharam em garantir que todos os funcionários relevantes tenham as informações certas em mãos para tomar decisões importantes. As organizações que se esforçam para se tornarem "centradas no cliente" (ou seja, colocar as necessidades dos clientes em primeiro lugar) descobrirão que os clientes retribuem com fidelidade.

Expressando e comunicando uma estratégia baseada em missão

Nos últimos anos, as organizações abraçaram temas como diversidade, equidade e inclusão (DEI), proteção ambiental e outras questões de justiça social. Embora nem todos os clientes concordem com as decisões da organização, muitos querem comprar de uma empresa que também defenda algo em que acreditam. Identificar e abraçar questões fundamentais que a organização e sua liderança apoiam comunica aos clientes que a empresa compartilha seus valores.

Tornando-se uma organização centrada na personalização

As organizações precisam tratar cada cliente como se fosse o mais valioso do mundo. Isso significa oferecer a experiência ideal exata por meio da personalização. As organizações podem personalizar em escala usando dados.

As organizações podem personalizar seu marketing segmentando os clientes onde eles preferem ser alcançados com mensagens exclusivas e relevantes. Elas podem obter uma melhor compreensão das necessidades dos clientes solicitando feedback individual sobre compras, consultas e solicitações de serviço.

A personalização também pode ocorrer no nível do produto. Por exemplo, os hotéis estão cada vez mais oferecendo experiências personalizadas com base em pesquisas e visitas anteriores. Um hóspede pode preferir o benefício de uma massagem gratuita, enquanto outro pode preferir ganhar uma bebida grátis no bar do hotel. Ao projetar experiências relevantes para cada hóspede, o hotel tem mais chances de reter esses clientes em vez de um concorrente que trata todos os hóspedes da mesma forma.

Ficando à frente das principais tendências tecnológicas

Já está claro que tecnologias como inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) irão revolucionar a forma como as organizações centradas no cliente interagem e oferecem valor a todos os stakeholders, especialmente aos seus clientes. Essas tecnologias terão um papel crescente em diversos pontos de contato com os clientes, desde potenciais clientes solicitando mais informações até mensagens personalizadas após a compra e equipes de atenção ao cliente ajudando a resolver problemas.

Os clientes usarão ferramentas de autoatendimento baseadas em IA e ML, como aplicativos de IA generativa e chatbots de IA conversacional para obter as informações de que precisam. E se eles realmente precisarem falar com um profissional de atendimento ao cliente, esses funcionários usarão IA e ML para responder melhor e mais eficientemente às suas perguntas. As organizações também aumentarão o uso de automação para minimizar o esforço em tarefas trabalhosas, permitindo que os profissionais de atenção ao cliente sirvam melhor seus clientes.

Outra grande tendência tecnológica que as organizações devem adotar é a realidade aumentada (AR). Por exemplo, um dos principais problemas enfrentados pelos clientes e um custo significativo para as organizações ocorre quando um cliente não gosta de uma compra feita on-line e decide devolver o produto. A realidade aumentada pode permitir que os clientes experimentem um produto em seu ambiente antes de comprar.

Utilizando mais insights dos clientes para tomada de decisões em tempo real

Agora, as organizações podem rastrear e analisar todas as interações com os clientes, especialmente aquelas que são empresas de e-commerce. Usar métricas derivadas do envolvimento dos clientes pode gerar um valor de negócio significativo. Assim, as futuras estratégias de CX serão mais baseadas em dados do que nunca.

Por exemplo, chatbots impulsionados por IA podem entender melhor o que os clientes desejam e entregar a solução mais rapidamente, porque foram treinados com dados de clientes anteriores.

A desvalorização dos cookies de terceiros, que rastreava clientes e permitia segmentação na web aberta, forçou as organizações e líderes de CX a repensar suas estratégias. Agora, eles precisam confiar em dados zero-party, que são informações que um cliente compartilha diretamente com eles, e em dados primários, informações que as organizações obtêm de rastreamento omnichannel em sites próprios, redes sociais como LinkedIn e Instagram, e aplicativos.

No entanto, apesar dos insights de CX disponíveis, as organizações ainda lutam para tomar decisões em tempo real. Um estudo da McKinsey encontrou líderes de CX que priorizam ações em tempo real dos clientes, mas apenas 13% dos líderes sentem que têm as ferramentas para alcançar isso com os sistemas existentes.

A solução, conforme discutido pela McKinsey, é criar um data lake onde todos os dados coletados sejam centralizados e as partes relevantes tenham acesso a informações agregadas para tomar decisões mais inteligentes. Em seguida, os profissionais de CX e de atendimento ao cliente podem usar ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) para tomar ações com base nesses dados.