A IBM Consulting pode ajudar você a aproveitar o poder da IA generativa no atendimento ao cliente com um pacote de soluções de IA da IBM. Por exemplo, as empresas podem automatizar respostas de atendimento ao cliente com o watsonx Assistant, um produto de IA conversacional projetado para ajudar as empresas a superar o atrito do suporte tradicional e oferecer um atendimento excepcional ao cliente. Combinado com o watsonx Orchestrate™, que automatiza e simplifica os fluxos de trabalho, o watsonx Assistant ajuda a gerenciar e resolver as dúvidas dos clientes, integrando a tecnologia da central de atendimento para criar experiências de ajuda sem dificuldades.

Com o lançamento do IBM watsonx, um portfólio de produtos de IA, a IA está sendo levada ao próximo nível com três componentes poderosos: watsonx.ai, watsonx.data e o próximo watsonx.governance. O watsonx.ai é um estúdio para treinar, validar, ajustar e implementar aprendizado de máquina (ML) e modelos de base para a IA generativa. O watsonx.data permite o escalonamento de cargas de trabalho de IA usando dados do cliente. O watsonx.governance foi projetado para fornecer uma solução de ponta a ponta para permitir fluxos de trabalho de IA responsáveis, transparentes e explicáveis.

Para oferecer soluções de IA generativa adaptadas aos contact centers, a IBM Consulting trabalha em estreita colaboração com parceiros do ecossistema, incluindo Salesforce, Amazon, Genesys, Five9 e NICE, para ajudar os clientes a se beneficiar do código aberto e de outras tecnologias.