Descubra por que a IA é essencial para transformar o atendimento ao cliente — e como atender às aspirações de atendimento ao cliente que podem ter parecido impensáveis antes, combinando os recursos da IA tradicional e generativa.
85% dos CEOs entrevistados pelo IBM Institute for Business Value dizem que a IA generativa estará interagindo diretamente com os clientes nos próximos dois anos — se ainda não estiver. A estratégia de IA de sua empresa está no caminho certo?
Neste guia, descubra:
Para assinar atualizações de e-mail sobre avanços de IA, estratégias, instruções, perspectivas de especialistas e novos conteúdos do AI Academy, clique aqui.