Guia da AI Academy: faça a IA trabalhar no atendimento ao cliente

Descubra por que a IA é essencial para transformar o atendimento ao cliente — e como atender às aspirações de atendimento ao cliente que podem ter parecido impensáveis antes, combinando os recursos da IA tradicional e generativa.

85% dos CEOs entrevistados pelo IBM Institute for Business Value dizem que a IA generativa estará interagindo diretamente com os clientes nos próximos dois anos — se ainda não estiver. A estratégia de IA de sua empresa está no caminho certo?

Neste guia, descubra:

  • Por que os CEOs dizem que o atendimento ao cliente é a prioridade número 1 para o investimento em IA generativa?
  • A chave para construir uma IA responsável
  • Como a IA pode otimizar as operações da central de contato, elevar o autoatendimento do cliente e ajudar os agentes a proporcionarem uma melhor experiência geral do cliente
  • Próximas etapas para sua transformação de atendimento ao cliente

