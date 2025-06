Diante do aumento das expectativas dos clientes e dos custos operacionais, as organizações precisam gerar valor para os seus clientes e transformar suas equipes. Com a IA para atendimento ao cliente, a IBM® Consulting ajuda as organizações a desenvolver uma estratégia de dados e de IA para transformar a experiência do atendimento ao cliente, preparar os funcionários, encantar os clientes e gerar novos fluxos de receita para aumentar a lucratividade.