Em muitas organizações, mas não em todas, o atendimento ao cliente é tratado como parte da experiência do cliente. Ambos estão interessados em aumentar a satisfação do cliente, mas se concentram em diferentes partes da jornada do cliente para alcançá-la. Então, quais são as principais diferenças entre o atendimento ao cliente e a experiência do cliente? E por que ambos são importantes para sua empresa?

A experiência do cliente, ou CX, é uma contabilidade holística das percepções dos clientes resultantes de todas as suas interações com uma empresa ou marca, seja on-line ou na loja. A experiência do cliente envolve gerenciamento da experiência do cliente (CXM), que se refere a estratégias, tecnologias e práticas para melhorar os resultados de negócios, ao criar uma experiência ideal para qualquer pessoa que interaja com uma empresa. A experiência geral do cliente se concentra em atender às expectativas do cliente e influenciar a percepção geral do cliente sobre produtos e soluções, onde quer que eles ocorram na jornada do cliente.

Alternativamente, o atendimento ao cliente se refere às ações que uma organização toma para garantir que os clientes fiquem satisfeitos com seus produtos após a compra. O atendimento ao cliente, que também pode ser chamado de suporte ao cliente ou atenção ao cliente, envolve muito mais o atendimento ao cliente do que muitas partes da experiência do cliente. Fornecer um ótimo atendimento ao cliente envolve tomar decisões importantes sobre preços, marca, posicionamento e casos de uso.

As organizações centradas no cliente devem buscar a excelência tanto na experiência do cliente quanto no atendimento ao cliente. Portanto, vale a pena explorar mais profundamente onde os dois são semelhantes e onde diferem.