Vamos voltar ao início de 2024. Havia muito entusiasmo em torno do potencial dos recursos de IA, especialmente quando se tratava da experiência do cliente (CX). Com o passar do ano, uma coisa ficou clara: a IA não vai a lugar nenhum.

Os consumidores de hoje estão mais conscientes do que nunca sobre o potencial da IA; alguns até entendem as preocupações com a privacidade e os desafios que o acompanham. Porém, mesmo com a imensa quantidade de mudanças em torno da forma como os consumidores gastam, o que se resume é uma ótima experiência do cliente. Se eles estiverem descontentes com a experiência, o cliente provavelmente irá para a próxima melhor empresa.

Em termos claros: as empresas precisam encontrar maneiras de manter os clientes envolvidos e fiéis às suas marcas. Conforme claramente descrito no relatório 5 Trends for 2025 do IBM Institute for Business Value, "Nada assegura que os clientes voltem mais do que experiências personalizadas". Com isso em mente, aqui estão sete tendências de experiência do cliente que podem ajudar os líderes empresariais a impulsionar a fidelidade e a retenção de clientes em 2025.