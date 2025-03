O que é realidade aumentada?

O software AR escaneia e processa esse ambiente — isso pode significar conectar-se ao gêmeo digital (digital twin) de um objeto, uma cópia 3D do objeto armazenada na nuvem. Também pode implicar o uso de inteligência artificial (IA) para reconhecer o objeto físico. Durante esse processo, o software de AR processa as informações recebidas, identificando objetos e recursos ambientais que podem ser aumentados. Isso pode envolver sensores no objeto físico que envia dados para um digital twin ou combinando dados de rastreamento com outras informações, como o preço de um produto ou dados do ciclo de vida do equipamento.