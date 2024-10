O ótimo atendimento ao cliente exige que as organizações atendam às necessidades e expectativas dos clientes em qualquer lugar em que elas ocorram.

1. A crescente importância do suporte omnicanal

O engajamento do cliente continua ocorrendo em vários canais. Como tal, o sucesso do cliente exige que as equipes de suporte ao cliente interajam com os clientes via central de atendimento, texto, mídia social e e-mail. As organizações devem dedicar os recursos apropriados a cada canal, conforme ditado pelas preferências de seus clientes.

2. A migração para o autoatendimento

As organizações desenvolveram suas bibliotecas de conteúdo e bases de conhecimento, o que faz com que mais clientes prefiram opções de autoatendimento em vez de se comunicarem com um agente de suporte. Enquanto alguns clientes desejam interação humana por meio de uma chamada telefônica ou mensagens, outros preferem resolver o problema por conta própria, se possível.

3. A ascensão da inteligência artificial

As novas tecnologias vão comandar o futuro do atendimento ao cliente. O uso de inteligência artificial (IA) tem o potencial de reformular o modo como cada departamento de uma organização opera, mas as mudanças podem ser mais poderosas no suporte ao cliente. Por exemplo, as organizações agora estão integrando seus chatbots (ou bots) com IA generativa para aumentar a taxa de sucesso das interações.

As organizações também podem usar o aprendizado de máquina para analisar melhor os dados históricos sobre os problemas dos clientes para criar perguntas frequentes mais valiosas, melhorar os scripts de chamadas e identificar problemas emergentes que a organização pode resolver de forma proativa. O aprendizado de máquina ajuda a criar fluxos de trabalho mais inteligentes para que os representantes de atendimento ao cliente possam utilizar melhor a tecnologia para resolver os problemas dos clientes com mais eficiência.

4. O uso de automação simples

Muitas tarefas de atendimento ao cliente podem e devem ser automatizadas em vez de exigir que um cliente fale com um agente de atendimento ao cliente. Por exemplo, um simples chatbot muitas vezes pode lidar com devoluções simples de um produto com defeito. Ou os clientes podem preencher um formulário que faz algumas perguntas e retorna respostas, como uma cotação de preço ou uma solicitação de mais informações. Essas automações simples atendem às necessidades do cliente e, ao mesmo tempo, economizam seu tempo — eles não precisam ligar para o suporte ao cliente e esperar por um representante humano.

5. O crescimento do atendimento ao cliente baseado em mensagens

Na década de 2010, os clientes migraram para as mídias sociais para postar suas perguntas ou problemas, e se comunicar com os representantes de atendimento ao cliente das organizações. A ascensão de aplicativos de mensagens como o WhatsApp e o atendimento ao cliente baseado em SMS é a próxima progressão para os consumidores interessados em comunicação assíncrona com organizações. Embora alguns clientes sempre prefiram falar ao telefone com um agente em tempo real da equipe de atendimento ao cliente, muitos outros enviarão mensagens de texto ou mensagens para a equipe de suporte como a maneira preferida de interagir com a organização.

A maioria das organizações precisará criar uma infraestrutura que permita respostas quase em tempo real a textos e mensagens para atender às expectativas dos clientes quanto ao tempo de resposta. O uso de mensagens também permite que as organizações encontrem boas oportunidades de acompanhamento dos clientes para garantir que eles continuem satisfeitos com seus produtos.

6. O desejo por uma experiência personalizada

As organizações agora podem monitorar seus clientes, seus hábitos e histórico de compras melhor do que nunca por meio de ferramentas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Elas construíram impressionantes armazenamentos de dados de clientes ao longo do tempo. Ao usar tecnologias como aprendizado de máquina, que facilita e acelera a análise desses dados em tempo real, as organizações podem criar experiências mais personalizadas ao longo de toda a jornada do cliente.

Por exemplo, uma marca pode enviar ofertas exclusivas por e-mail aos clientes com base em suas preferências ou enviar-lhes um produto gratuito ou um código de desconto no dia de seu aniversário. Os representantes de atendimento ao cliente também podem acessar informações sobre um cliente que estão ajudando e usar essas informações para melhorar o relacionamento com o cliente.

7. A necessidade de suporte proativo

As organizações não podem mais esperar pelo feedback do cliente se estiverem preocupadas em proporcionar uma excelente experiência ao cliente. Em vez disso, devem investir em maneiras de alcançar os clientes antes que um problema aconteça, para garantir que eles estejam satisfeitos com um produto e o usando corretamente. Por exemplo, as organizações podem enviar tutoriais por e-mail para sua base de clientes para ajudá-los a entender como usar seus produtos.