Agentes de IA em 2025: expectativas versus realidade 

Logo após o excesso de entusiasmo com NFTs e criptomoedas no início dos anos 2020 e o estouro da bolha do metaverso, a atenção da mídia se voltou para a IA generativa após lançamentos como o modelo da famíliaGPT da OpenAI, Claude da Anthropic e Copilot da Microsoft.



Embora o refrão não tenha mudado totalmente, o foco em 2025 mudou de grandes modelos de linguagem (LLMs) para avanços nos agentes de inteligência artificial (IA) ostensivamente autônomos que inauguram o futuro do trabalho.

Apesar do interesse momentâneo pela IA generativa com o lançamento do R1 da Deepseek, que prometia superar o desempenho do ChatGPT, a narrativa dominante de inovação em 2025 é o agente de IA.



A cobertura da mídia destaca as promessas de inovação, automação e eficiência que os agentes devem trazer, mas até que ponto essa conversa não passa de um exagero em busca de cliques?



O mundo da mídia sustentada por anúncios prospera com cliques, e é razoável esperar manchetes sensacionais e atraentes criadas para conquistar os seus. Mas o que podemos esperar de forma realista da IA agêntica em 2025 e como isso afetará nossas vidas?

Conversamos com vários especialistas da IBM para reduzir a empolgação, com o objetivo de manter uma conversa mais razoável sobre os agentes de IA e o que eles farão. Nossa equipe de agentes internos informados inclui:

Marina Danilevsky: Senior Research Scientist, Language Technologies

Vyoma Gajjar: AI Technical Solutions Architect