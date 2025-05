Os agentes de IA emergentes representam um ponto de inflexão fundamental na revolução da IA, mudando de uma IA que conversa com você para uma IA que pode trabalhar para você, com uma autonomia sem precedentes.

Durante décadas, a interação com sistemas empresariais poderosos exigia conhecimento especializado para navegar por uma vasta rede de interfaces complexas. Os agentes de IA reduzirão a barreira de acesso ao poder da IA. Ao permitir a interação por meio de interfaces conversacionais, os usuários podem simplesmente afirmar seus objetivos, enquanto redes de agentes realizam as ações necessárias nos sistemas back-end. Essa democratização significa que todas as pessoas, independentemente de seu conhecimento técnico, podem aproveitar a IA para automatizar tarefas complexas, obter insights e aumentar a produtividade em funções como RH, finanças, TI e atendimento ao cliente.

Acreditamos que esse novo modelo operacional será o catalisador que despertará o enorme potencial econômico previsto para a IA generativa, que, segundo estima-se, gerará até US$ 4,4 trilhões de valor econômico anualmente em todos os setores, de acordo com a McKinsey.

Mas. para tornar isso realidade, os agentes devem ser capazes de trabalhar sem dificuldades na vasta rede de aplicações, dados e sistemas que sustentam as complexas stacks de tecnologia empresarial de hoje. Isso significa que orquestração, integração e automação são as armas secretas que migrarão os agentes da novidade para as operações.

É por isso que a IBM não está apenas criando agentes: estamos reinventando o stack de tecnologia subjacente que impulsionará a era dos agentes.

A estratégia da IBM consiste em ajudar os clientes a colocar os agentes para trabalhar em todas as suas tecnologias, em qualquer infraestrutura, com base em todos os seus dados. Nosso portfólio permite que as empresas orquestrem agentes de qualquer fornecedor e plataforma como o Salesforce Agentforce, ao mesmo tempo em que aproveitam o poder de seu patrimônio de TI existente, incluindo tecnologias da Adobe, Microsoft, Oracle, ServiceNow, Workday e muito mais. E que façam isso rapidamente, com agentes, ferramentas e integrações criados previamente.

Hoje, estamos revelando o conjunto mais abrangente de recursos de agentes do setor para ajudar as empresas a criar, executar e gerenciar agentes, fornecidos por meio do IBM watsonx Orchestrate.

Agentes criados previamente: para domínios de negócios e casos de uso específicos, com habilidades e integrações prontas para uso; áreas especializadas como RH, vendas e procurement, com planos para domínios adicionais nos próximos meses.

para domínios de negócios e casos de uso específicos, com habilidades e integrações prontas para uso; áreas especializadas como RH, vendas e procurement, com planos para domínios adicionais nos próximos meses. Crie seus próprios agentes: simplifique o processo de criação, personalização e implementação de agentes; desde ferramentas no-code que permitem criar um agente em cinco minutos, até ferramentas pro-code para desenvolvedores.

simplifique o processo de criação, personalização e implementação de agentes; desde ferramentas no-code que permitem criar um agente em cinco minutos, até ferramentas pro-code para desenvolvedores. Orquestração agêntica: integre e automatize agentes para assumir projetos complexos, permitindo que agentes e assistentes trabalhem juntos em qualquer ferramenta, fonte de dados ou infraestrutura.

integre e automatize agentes para assumir projetos complexos, permitindo que agentes e assistentes trabalhem juntos em qualquer ferramenta, fonte de dados ou infraestrutura. Observabilidade dos agentes: descubra, monitore e otimize o uso de agentes em toda a empresa para impulsionar a confiança, o desempenho e a eficiência.

O IBM watsonx Orchestrate é o núcleo dessa estratégia, nossa solução unificada que orquestra o trabalho em todo o seu cenário empresarial. Ele funciona como supervisor, roteador e planejador de vários agentes, permitindo que os agentes, seja da IBM, de plataformas de terceiros ou de código aberto, colaborem efetivamente uns com os outros e com seus ativos existentes (automações tradicionais, assistentes de IA, APIs, repositórios de dados e aplicações). Ele está pré-integrado a mais de 80 aplicações empresariais líderes, tornando-o o gateway ideal para integrar agentes em todo o stack corporativo completo, sem lock-in com fornecedor.